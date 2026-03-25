Đề xuất phạt đến 100 triệu đồng nếu duy trì tài khoản ngân hàng bằng định danh giả mạo

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đề xuất mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tài khoản số.

Bộ Công an đề xuất phạt đến 100 triệu với hành vi duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo ẢNH: TUYẾN PHAN

Duy trì tài khoản bằng định danh giả mạo, phạt nặng

Cơ quan soạn thảo đề xuất phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi bán, cho tặng, cho thuê, cho mượn, giao cho người khác sử dụng trái pháp luật tài khoản số của mình hoặc tài khoản số được tạo lập, đăng ký bằng thông tin pháp nhân do mình là người đại diện pháp luật.

Cụ thể gồm: tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số và các loại tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Mức phạt trên cũng áp dụng với hành vi sử dụng danh tính giả, giấy tờ, hồ sơ giả hoặc sử dụng trái phép thông tin của người khác để thành lập doanh nghiệp, thiết lập, đăng ký tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản ví điện tử, tài khoản tiền di động, tài khoản chứng khoán, tài khoản giao dịch tài sản số, tài khoản bảo hiểm, tài khoản thuế và tài khoản số khác có chức năng giao dịch tài chính.

Mức phạt được nâng lên 20 - 30 triệu đồng nếu là hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản số của người khác.

Đặc biệt, cơ quan soạn thảo đề xuất mức phạt 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi mở tài khoản số không đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hoặc duy trì tài khoản số có chức năng giao dịch tài chính bằng thông tin định danh giả mạo, không có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về tổ chức, doanh nghiệp.

Cảnh báo việc cho thuê tài khoản ngân hàng, tiếp tay tội phạm

Cũng liên quan đến vấn đề tài khoản số, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao có nhiều chiêu trò như giả danh cơ quan pháp luật, giáo viên, nhân viên y tế, lừa đảo tình cảm, giả mạo trang web tuyển du học sinh…

Qua điều tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn được đối tượng sử dụng là đăng tin trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram…) với nội dung hấp dẫn: "việc nhẹ lương cao", "cho thuê tài khoản ngân hàng", "nhận tiền hộ"…

Sau khi đối phương mở tài khoản, chúng yêu cầu cung cấp thẻ ATM, mật khẩu internet banking, mã OTP, SIM điện thoại… để sử dụng vào việc nhận tiền lừa đảo, trung chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền.

Thực tế cho thấy nhiều học sinh, sinh viên vì thiếu hiểu biết hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Do đó, lực lượng công an khuyến cáo không mở tài khoản ngân hàng để cho thuê, cho mượn, bán lại; không cung cấp thẻ ATM, mật khẩu Internet Banking, mã OTP, SIM điện thoại đăng ký ngân hàng cho bất kỳ ai; không tham gia các nhóm tuyển dụng việc làm online liên quan đến "cho thuê tài khoản"…