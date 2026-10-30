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    Đề xuất phương án kết thúc hoạt động nhiều quỹ tài chính nhà nước

    Đình Sơn
    Đình Sơn

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi Cục Lâm nghiệp và Kiêm lâm; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án kết thúc hoạt động các quỹ nhà nước ngoài ngân sách do Bộ quản lý.

    Theo đó, Cục Lâm nghiệp và Kiêm lâm chủ trì, phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xây dựng đề án kết thúc hoạt động Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam.

    Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xây dựng đề án kết thúc hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai Trung ương.

    Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam xây dựng đề án kết thúc hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

    Đề án và tài liệu kèm theo gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 6.11.2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

    Đề xuất phương án kết thúc hoạt động nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách - Ảnh 1.

    Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phương án kết thúc hoạt động nhiều quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do bộ này quản lý

    Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79, Nghị quyết 74 của Quốc hội, Nghị quyết 29 của Chính phủ... yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương phải rà soát, hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Đồng thời khẩn trương rà soát, sáp nhập, giải thể các quỹ ngoài ngân sách trùng lặp, kém hiệu quả, không phù hợp với yêu cầu phát triển. Giảm đầu mối để tăng quy mô, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các quỹ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng các quỹ. Đẩy mạnh số hóa, công khai thông tin và kết quả hoạt động...

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