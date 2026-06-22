Dự thảo thông tư do Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, được lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân từ nay đến 2.7.2026.

Đề xuất quy định mới về bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng ẢNH: TẠO TỪ AI

Dự thảo tờ trình thông tư cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Thông tư 166, công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng tiếp cận, trực tiếp quản lý bí mật nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực ngày càng được nâng cao; công tác kiểm tra được chú trọng; nhiều vụ lộ, mất bí mật được phát hiện, xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn tồn tại một số hạn chế, như: một số quy định của Thông tư 166 chưa phù hợp với thực tiễn, chưa đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiện nay.

Vì vậy, để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; việc ban hành thông tư mới là rất cần thiết.

Các nội dung mới về bảo vệ bí mật Nhà nước

Dự thảo thông tư gồm 18 điều (giảm 6 điều so với Thông tư 166); không kết cấu chương, quy định cụ thể tại các điều. Nội dung dự thảo thông tư cơ bản kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư 166. Cạnh đó, những nội dung mới được dự thảo chỉ rõ tại các điều.

Theo đó, tại điều 2 "Xác định bí mật nhà nước, độ mật của bí mật nhà nước và ký văn bản bí mật nhà nước", dự thảo cụ thể hóa điều 3 Nghị định số 63 ngày 28.2.2026 của Chính phủ để thực hiện thống nhất trong Bộ Quốc phòng, trong đó bổ sung cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác định bí mật nhà nước và độ mật bí mật nhà nước; bãi bỏ nội dung "được phép, hoặc không được phép sao chụp" tại nơi nhận; bãi bỏ "bản số"; bổ sung tài liệu bí mật nhà nước" gồm cả bản gốc, bản chính, dự thảo".

Tại điều 3 quy định "gửi, nhận văn bản điện tử bí mật nhà nước" là nội dung mới được cụ thể hóa từ điều 4, điều 6 Nghị định số 63 của Chính phủ để thực hiện thống nhất trong Bộ Quốc phòng.

Điều 4 quy định về "sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước" kế thừa điều 4 Thông tư 166 có sửa đổi, bổ sung phù hợp với luật Bảo vệ bí mật nhà nước; bổ sung thẩm quyền cho cấp phó được phép sao chụp, người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tổ chức Đảng được phép sao chụp; bãi bỏ thủ tục ủy quyền cho cấp phó cho phép sao, chụp; bãi bỏ hình thức sao y, sao lục, trích sao.

Điều 5 quy định về "Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam" được kế thừa điều 7 Thông tư 166.

Điều 6 quy định về "Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước" được cụ thể hóa từ điều 23 của luật Bảo vệ bí mật nhà nước, quy định về việc tiêu hủy đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng quy định về bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong Bộ Quốc phòng.