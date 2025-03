Đề xuất quy định tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự xã hội

Chiều 14.3, tiếp tục phiên họp 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với dự án luật Tình trạng khẩn cấp, dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp 9 vào tháng 5 tới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo tờ trình tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Tại tờ trình dự án luật, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết dự thảo luật cụ thể 2 chính sách được thông qua, gồm các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp, thẩm quyền tổ chức, chỉ đạo, điều hành và quyết định áp dụng các biện pháp đặc biệt của một số chủ thể trong tình trạng khẩn cấp.

Thứ hai là các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp; cứu trợ, hỗ trợ người dân ứng phó trong và sau tình trạng khẩn cấp.

Tại dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Quốc phòng đề xuất quy định 4 loại hình tình trạng khẩn cấp cùng các biện pháp được áp dụng. Cụ thể là gồm tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn về thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự cố bức xạ và hạt nhân; tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh; tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

So với quy định tại Pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp năm 2000 và các văn bản hướng dẫn liên quan, dự thảo luật đã bổ sung 2 loại hình tình trạng khẩn cấp cùng các biện pháp được áp dụng là tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Bên cạnh đó, tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn đã được cụ thể nội dung là về thiên tai, ô nhiễm môi trường, sự cố bức xạ hạt nhân.

Dự thảo luật cũng giải thích, tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là tình trạng khẩn cấp được ban bố khi có nguy cơ xảy ra bạo loạn chính trị, hoặc khi có các hoạt động chống phá chế độ, chống phá nhà nước diễn ra công khai trên địa bàn một hay nhiều địa phương, hoặc khi trật tự công cộng bị vi phạm trên địa bàn một hay nhiều địa phương ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì luật pháp và bảo đảm an toàn cho cuộc sống người dân.

Về các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Bộ Quốc phòng đề xuất ngoài các biện pháp áp dụng theo các luật hiện hành quy định (tại các luật Phòng thủ dân sự, luật An ninh quốc gia, luật Quốc phòng, luật Phòng cháy chữa cháy, luật An ninh mạng…), được phép tăng cường bảo vệ các cơ quan trọng yếu, cơ mật và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước ở T.Ư và địa phương, khách mời của Đảng và Nhà nước…