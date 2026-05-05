Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất quy trình 3 bước tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình

Tuyến Phan
Tuyến Phan
05/05/2026 14:55 GMT+7

Một liều thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại, được tiêm vào cơ thể người bị thi hành án theo 3 bước.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Một liều thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại

ẢNH MINH HỌA

Quy trình tử hình bằng tiêm thuốc độc

Theo dự thảo, một liều thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình sẽ tiếp nhận 3 liều thuốc từ hội đồng thi hành án tử hình (trong đó 2 liều dự phòng); xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm, nếu không xác định được thì báo cáo chủ tịch hội đồng để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ.

Tiếp đó, đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình sau:

Bước 1, tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn (bác sĩ pháp y) thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác.

Bước 2, tiêm thuốc làm liệt hệ vận động.

Bước 3, tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Sau khi tiêm, cán bộ sẽ kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy đo nhịp đập tim.

Trường hợp sau 10 phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch hội đồng để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng…

Bác sĩ pháp y sẽ kiểm tra, xác định và kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, cán bộ thi hành án tử hình rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình.

Cuối cùng, hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án tử hình đã chết.

Chế độ với người tham gia thi hành án tử hình

Một nội dung quan trọng khác được đề cập tại dự thảo là chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.

Người tham gia đội thi hành án tử hình sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân.

Người tham gia hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND cấp xã; điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Dự thảo còn đề xuất chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình bao gồm: 1 quan tài gỗ, 1 bộ quần áo, 4 m vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác.

Trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.

Tin liên quan

Tử hình kẻ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Tử hình kẻ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Với hành vi sát hại dã man 3 người sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Nam Đại Thuận bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt mức án tử hình.

Khám phá thêm chủ đề

tử hình bằng tiêm thuốc độ Bộ Công an tiêm thuốc độc tử hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận