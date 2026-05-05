Đề xuất quy trình 3 bước tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc. Dự thảo do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Một liều thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại

Quy trình tử hình bằng tiêm thuốc độc

Theo dự thảo, một liều thuốc tiêm sử dụng cho thi hành án tử hình gồm 3 loại: thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động và thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình sẽ tiếp nhận 3 liều thuốc từ hội đồng thi hành án tử hình (trong đó 2 liều dự phòng); xác định tĩnh mạch để thực hiện tiêm, nếu không xác định được thì báo cáo chủ tịch hội đồng để yêu cầu bác sĩ hỗ trợ.

Tiếp đó, đưa kim tiêm đã nối sẵn với ống truyền thuốc vào tĩnh mạch đã được xác định theo quy trình sau:

Bước 1, tiêm thuốc làm mất tri giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn (bác sĩ pháp y) thực hiện thi hành án tử hình phải tiến hành kiểm tra nếu người bị thi hành án tử hình chưa mất tri giác thì tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi họ mất tri giác.

Bước 2, tiêm thuốc làm liệt hệ vận động.

Bước 3, tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim.

Sau khi tiêm, cán bộ sẽ kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án tử hình qua máy đo nhịp đập tim.

Trường hợp sau 10 phút tiêm xong liều thứ nhất mà người bị thi hành án tử hình chưa chết, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch hội đồng để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng…

Bác sĩ pháp y sẽ kiểm tra, xác định và kết luận người bị thi hành án tử hình đã chết, cán bộ thi hành án tử hình rút kim tiêm, đường ống dẫn ra khỏi người bị thi hành án tử hình.

Cuối cùng, hội đồng thi hành án tử hình lập biên bản theo quy định về việc người bị thi hành án tử hình đã chết.

Chế độ với người tham gia thi hành án tử hình

Một nội dung quan trọng khác được đề cập tại dự thảo là chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.

Người tham gia đội thi hành án tử hình sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 3 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người và nghỉ dưỡng 10 ngày theo quy định chung về chế độ nghỉ dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân.

Người tham gia hội đồng thi hành án tử hình, cán bộ quản giáo, người ghi âm, ghi hình, chụp ảnh, phiên dịch, thực hiện lăn tay người bị thi hành án tử hình, khâm liệm, giao tử thi, tro cốt hoặc mai táng được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1 lần mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Người tham gia bảo đảm an ninh, trật tự; đại diện UBND cấp xã; điều tra viên được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng 1/2 mức lương cơ sở khi thi hành án tử hình đối với 1 người.

Dự thảo còn đề xuất chi phí mai táng người đã bị thi hành án tử hình bao gồm: 1 quan tài gỗ, 1 bộ quần áo, 4 m vải liệm, hương, nến, rượu, cồn để làm vệ sinh khi liệm tử thi và các chi phí mai táng khác.

Trường hợp gia đình hoặc người đại diện hợp pháp của người đã bị thi hành án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.