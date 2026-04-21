Tử hình kẻ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 21.4, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Nam Đại Thuận (38 tuổi, ở phường Ea Kao, Đắk Lắk) trong vụ án sát hại 3 người trong một gia đình vào năm 2025.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Thuận mức án tử hình về tội giết người; 9 năm tù về tội trộm cắp tài sản; 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng mức án bị cáo Thuận phải thi hành là tử hình.

Theo cáo trạng, năm 2022, Thuận kết hôn với chị N.T.K.H và có một người con chung là cháu M. Với lý do Thuận nghiện ma túy nên bà T.T.D (mẹ chị H.) đã đưa con gái và cháu ngoại về nhà tại phường Thành Nhất để sinh sống.

Tối 12.9.2025, sau khi sử dụng ma túy, Thuận nảy sinh ý định sát hại cả gia đình vợ vì cho rằng mình bị đối xử tệ bạc. Thuận chuẩn bị sẵn búa và dao bầu bỏ vào ba lô, đón xe đến trước nhà bà D.

Rạng sáng 13.9, khi anh B.H.N (em trai chị H.) vừa mở cổng nhà, Thuận đã dùng búa tấn công liên tiếp vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thuận tiếp tục dùng dao sát hại chị H. và bà D. Tiếp đó, Thuận vào phòng ngủ đâm nhiều nhát vào cháu T.T.P (13 tuổi, con riêng của chị H.). May mắn, cháu P. đã leo tường chạy thoát, được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đối với cháu M. (3 tuổi), con chung của Thuận và chị H., Thuận đã không xuống tay sát hại. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Thuận bình tĩnh xịt rửa vết máu, kéo thi thể các nạn nhân vào phòng khách rồi lấy chăn che lại.

Sau đó, Thuận lấy 6 triệu đồng và điện thoại của bà D. rồi bỏ trốn. Trên đường lẩn trốn, Thuận tiếp tục dùng dao khống chế, cướp xe máy và tài sản của một phụ nữ khác.

Đến khoảng 10 giờ ngày 13.9.2025, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận tại khu vực đường 19.5. Theo kết quả giám định pháp y, các nạn nhân đều tử vong do đa vết thương, mất máu cấp và suy tuần hoàn.