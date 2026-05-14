Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Xe tải dưới 1 tấn cũng bị siết giờ vào nội đô TP.HCM?

Hà Mai
Hà Mai
14/05/2026 10:41 GMT+7

Nhiều thay đổi theo hướng siết chặt hoạt động của các loại phương tiện chở hàng được đề xuất trong Dự thảo quyết định của UBND TP.HCM ban hành Quy định về thời gian và phạm vi hoạt động của một số loại phương tiện vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn thành phố.

Trong dự thảo lần này, TP.HCM lập 1 vành đai hạn chế các phương tiện theo từng loại, từng khung giờ. Cụ thể, tuyến đường vành đai bao gồm các đường: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn), cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công (phường Cát Lái), đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội.

Đề xuất siết giờ mọi loại xe chở hàng vào nội đô TP.HCM - Ảnh 1.

Khu vực Vành đai dự kiến hạn chế xe chở hàng

Theo quy định đang được dự thảo, khu vực bên trong đường vành đai trên sẽ áp dụng khung giờ cấm nghiêm ngặt. Các dòng xe khách sẽ không được phép đi vào khu vực nội thành từ 6 giờ - 22 giờ, ngoại trừ các hành lang ra vào bến xe miền Đông và bến xe miền Tây.

Dòng xe tải nhẹ (dưới 1 tấn) cũng bị cấm vào nội đô trong hai khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ - 9 giờ và chiều từ 16 giờ - 20 giờ. Đặc biệt, dòng xe tải nặng (trên 1 tấn) sẽ phải áp dụng "lệnh cấm" kéo dài xuyên suốt từ 6 giờ - 22 giờ.

Như vậy, xe tải trên 1 tấn từ chỗ chỉ bị cấm giờ cao điểm, nay có thể bị cấm gần như cả ngày, trong khi hoạt động của xe khách cũng siết quy định hơn trước, áp dụng tương đương.

Tuy nhiên, tất cả các loại xe này vẫn được phép lưu thông 24/24 giờ trên các tuyến đường thuộc hệ thống đường Vành đai để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh.

Đề xuất siết giờ mọi loại xe chở hàng vào nội đô TP.HCM - Ảnh 2.

Xe khách, xe tải dưới 1 tấn sẽ bị siết hoạt động theo khung giờ tại khu vực nội đô TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Một trong những điểm đáng chú ý nữa là xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh dự kiến sẽ bị cấm hoàn toàn hoạt động trên toàn địa bàn thành phố vào tất cả các khung giờ, từ 1.1.2027. Thực tế hiện nay, loại xe này đã bị cấm vào khu vực nội đô và hạn chế di chuyển trên các tuyến quốc lộ (QL1, QL13, QL50...) trong các khung giờ từ 6 giờ - 9 giờ và 16 giờ - 20 giờ. Riêng xe thu gom rác vẫn được tạo điều kiện nhưng phải tránh các khung giờ cao điểm để không gây ùn tắc.

Kể từ 1.1.2028, tuyến đường vành đai hạn chế phương tiện lưu thông sẽ tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với mạng lưới hạ tầng giao thông theo thực tế. Dự kiến thời điểm đó, TP.HCM đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường vành đai, mở rộng nhiều cao tốc và có thêm nhiều tuyến đường cửa ngõ, xuyên tâm, giải quyết phần nào áp lực giao thông nội đô.


Tin liên quan

TP.HCM điểm tên gần 60 dự án cấp bách, phải thực hiện ngay

TP.HCM điểm tên gần 60 dự án cấp bách, phải thực hiện ngay

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính rà soát, đề xuất danh mục các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Khám phá thêm chủ đề

xe chở hàng xe vận tải hàng hóa Xe Vận Tải TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận