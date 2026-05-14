Xe tải dưới 1 tấn cũng bị siết giờ vào nội đô TP.HCM?

Trong dự thảo lần này, TP.HCM lập 1 vành đai hạn chế các phương tiện theo từng loại, từng khung giờ. Cụ thể, tuyến đường vành đai bao gồm các đường: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, đường dẫn cầu Phú Mỹ (cầu cạn), cầu Phú Mỹ, đường Võ Chí Công (phường Cát Lái), đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội.

Khu vực Vành đai dự kiến hạn chế xe chở hàng

Theo quy định đang được dự thảo, khu vực bên trong đường vành đai trên sẽ áp dụng khung giờ cấm nghiêm ngặt. Các dòng xe khách sẽ không được phép đi vào khu vực nội thành từ 6 giờ - 22 giờ, ngoại trừ các hành lang ra vào bến xe miền Đông và bến xe miền Tây.

Dòng xe tải nhẹ (dưới 1 tấn) cũng bị cấm vào nội đô trong hai khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ - 9 giờ và chiều từ 16 giờ - 20 giờ. Đặc biệt, dòng xe tải nặng (trên 1 tấn) sẽ phải áp dụng "lệnh cấm" kéo dài xuyên suốt từ 6 giờ - 22 giờ.

Như vậy, xe tải trên 1 tấn từ chỗ chỉ bị cấm giờ cao điểm, nay có thể bị cấm gần như cả ngày, trong khi hoạt động của xe khách cũng siết quy định hơn trước, áp dụng tương đương.

Tuy nhiên, tất cả các loại xe này vẫn được phép lưu thông 24/24 giờ trên các tuyến đường thuộc hệ thống đường Vành đai để đảm bảo lưu thông hàng hóa liên tỉnh.

Một trong những điểm đáng chú ý nữa là xe thô sơ, xe cơ giới 3 bánh dự kiến sẽ bị cấm hoàn toàn hoạt động trên toàn địa bàn thành phố vào tất cả các khung giờ, từ 1.1.2027. Thực tế hiện nay, loại xe này đã bị cấm vào khu vực nội đô và hạn chế di chuyển trên các tuyến quốc lộ (QL1, QL13, QL50...) trong các khung giờ từ 6 giờ - 9 giờ và 16 giờ - 20 giờ. Riêng xe thu gom rác vẫn được tạo điều kiện nhưng phải tránh các khung giờ cao điểm để không gây ùn tắc.

Kể từ 1.1.2028, tuyến đường vành đai hạn chế phương tiện lưu thông sẽ tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với mạng lưới hạ tầng giao thông theo thực tế. Dự kiến thời điểm đó, TP.HCM đã hoàn thành cơ bản hệ thống đường vành đai, mở rộng nhiều cao tốc và có thêm nhiều tuyến đường cửa ngõ, xuyên tâm, giải quyết phần nào áp lực giao thông nội đô.



