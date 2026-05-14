Kinh tế Chính sách - Phát triển

TP.HCM điểm tên gần 60 dự án cấp bách, phải thực hiện ngay

Hà Mai
14/05/2026 07:21 GMT+7

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Sở Tài chính rà soát, đề xuất danh mục các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo yêu cầu cấp bách phải thực hiện ngay.

Việc rà soát và đề xuất này thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 03 của Thành ủy, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới.

Sở Xây dựng nhấn mạnh tính cấp bách của các công trình đã chờ đợi nhiều năm để giải quyết các "điểm nghẽn" giao thông cốt tử

ẢNH: T.N

Theo danh mục, Sở Xây dựng đề xuất tổng cộng 58 dự án, chia thành 4 nhóm chính trong lĩnh vực hạ tầng đô thị.

Cụ thể, trong nhóm các dự án giảm ùn tắc, kết nối vùng, Sở Xây dựng đề xuất 27 công trình với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỉ đồng. Các dự án này tập trung kết nối vùng, các cực tăng trưởng mới, nổi bật là Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) về Tây Ninh, nâng cấp Vành đai 3 TP.HCM đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn - Phú Lợi, cầu Thủ Thiêm 4...

Song song, thành phố sẽ mở rộng các trục giao thông chính theo mô hình "luồng xanh, không giao cắt", nối các tuyến vành đai, cao tốc xuyên qua khu vực trung tâm. Nhóm dự án này gồm nâng cấp quốc lộ 1, 22, 13, đường trục Bắc - Nam, trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa), Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh...

Bên cạnh giao thông, TP.HCM tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị ven sông, kênh rạch với 14 dự án, gồm cải tạo rạch Thủ Đức, suối Linh Tây, kênh Hy Vọng, rạch Cây Liêm; chỉnh trang bờ nam kênh Đôi, rạch Xóm Củi… kết hợp cùng 8 dự án giảm ngập nước và xử lý nước thải.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề xuất 8 dự án nhà ở xã hội và tái định cư cần triển khai ngay. Nhóm dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10.315 tỉ đồng, đầu tư bằng vốn ngân sách.

Trong số gần 60 dự án nêu trên, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công một loạt dự án chiến lược, quy mô rất lớn trước ngày 2.7 như đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4... 

Tổng vốn đầu tư các dự án lần này lên tới hơn 10 tỉ USD.




Hơn 10 tỉ USD sẽ đổ vào hạ tầng TP.HCM

Con số hơn 10 tỉ USD không chỉ lập kỷ lục về tổng vốn dự án hạ tầng đồng loạt triển khai trong một giai đoạn tại TP.HCM mà còn là bệ phóng đưa đầu tàu kinh tế của cả nước bứt phá trong kỷ nguyên thịnh vượng.

