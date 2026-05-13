Hơn 10 tỉ USD sẽ đổ vào hạ tầng TP.HCM

Từ "mạch máu" nối siêu sân bay tới "chìa khóa" mở kho báu biển

Trong buổi tiếp xúc cử tri tại P.Diên Hồng chiều 11.5 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thông tin: Cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới, TP.HCM sẽ khởi động một loạt dự án hạ tầng lớn, tổng vốn hơn 10 tỉ USD (tương đương hơn 250.000 tỉ đồng), nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác (2.7).

Metro chính là lời giải cho bài toán giao thông kết nối trung tâm TP.HCM - sân bay Long Thành Ảnh: T.L

Trong danh sách các công trình được Bí thư Trần Lưu Quang nêu, dự án được mong chờ nhiều nhất hiện nay phải kể tới tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 84.700 tỉ đồng. Được quy hoạch từ cách đây hơn một thập niên, tuyến đường sắt hiện đại kết nối trực tiếp trung tâm tài chính mới Thủ Thiêm với cửa ngõ hàng không mang ý nghĩa là "trục xương sống" vận tải hành khách, không chỉ giảm tải cho đường bộ mà còn kiến tạo hành lang đô thị thông minh. Có metro, hành trình gần 50 km từ trung tâm TP.HCM tới thẳng nhà ga siêu sân bay Long Thành sẽ chỉ mất khoảng 15-20 phút di chuyển, xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo kẹt xe hay trễ chuyến.

Đồng hành cùng metro là tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành (đoạn kết nối đô thị) với nguồn vốn ước tính hơn 50.000 tỉ đồng. Đây là dự án mang tính đột phá nhằm rút ngắn hành trình từ sân bay đến các "thủ phủ" nghỉ dưỡng, biến hạ tầng thành động cơ thúc đẩy du lịch.

Như vậy, chỉ trong khoảng 2-3 năm nữa, sau khi tuyến metro và cao tốc nói trên hoàn thành, Long Thành sẽ chính thức hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối cơ bản để trở thành trung tâm giao thương toàn cầu.

Nếu đường sắt và cao tốc vươn về phía đông thì ở phía nam, TP.HCM đang thể hiện khát vọng mãnh liệt chinh phục kinh tế biển thông qua những siêu công trình mang tính biểu tượng và quy mô vốn "khủng" nhất.

Điển hình là "siêu dự án" đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trị giá hơn 92.000 tỉ đồng. Từ những ý tưởng sơ khai về việc nối liền hai vùng đất ven biển, tuyến đường đến nay đã được nâng tầm thành một công trình kỹ thuật phức tạp bậc nhất VN với độ dài hơn 14 km gồm cầu và hầm dìm dưới biển, quy mô 6 - 8 làn xe. Việc xây dựng đường vượt biển nối trực tiếp Cần Giờ và Vũng Tàu rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 10 phút. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn, tăng năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và giảm áp lực giao thông tuyến QL51, đường 965. Từ đó, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía nam TP. Với ý nghĩa chiến lược, "siêu dự án" này được coi là "chìa khóa" mở toang cánh cửa phát triển cho Cần Giờ, đưa nơi đây trở thành một đô thị biển hiện đại.

Hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ mở toang “kho báu” Cần Giờ Ảnh: V.G

Để hỗ trợ cho trục phát triển này, tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu cũng đã được đưa vào danh sách khởi công khẩn cấp với số vốn khoảng 8.700 tỉ đồng. Nhiều năm qua, khu vực Cát Lái luôn đứng đầu danh sách điểm nóng ùn tắc của TP. Việc xây dựng tuyến đường chuyên dụng sẽ giúp tách biệt dòng xe container khỏi đường dân sinh, giải phóng năng lượng cho toàn bộ hệ thống logistics toàn vùng.

Không chỉ là những đại dự án liên kết vùng cửa ngõ, dòng vốn hơn 10 tỉ USD dịp này còn chảy sâu vào vùng lõi, kỳ vọng giải quyết dứt điểm các nút thắt kẹt xe và thay đổi diện mạo đô thị.

Trong đó, cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sẽ kết nối trực tiếp Khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu vực Q.7 cũ. Với thiết kế có thể nâng hạ nhịp chính - một giải pháp kỹ thuật chưa từng có tại VN - cầu Thủ Thiêm 4 vừa đảm bảo giao thông, vừa bảo tồn không gian hoạt động của các tàu du lịch lớn. Bên cạnh đó, cầu đường Bình Tiên có tổng vốn hơn 6.200 tỉ đồng từng gặp nhiều trắc trở về phương thức đầu tư trong quá khứ, nay cũng đã tìm được lời giải để chính thức khởi động. Cầu Bình Tiên sau khi hoàn thành sẽ tạo ra một trục hướng tâm mới, kết nối khu vực Q.6, Q.8 cũ với Nam Sài Gòn, chia lửa cho các cây cầu hiện hữu đang quá tải.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4 - biểu tượng đô thị mới của TP.HCM Ảnh: T.L

Bên cạnh các công trình giao thông chiến lược, dịp kỷ niệm 50 năm TP mang tên Bác cũng là thời điểm khởi công dự án mang tính biểu tượng cho chính cái tên đầy ý nghĩa của TP.HCM: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội gắn liền với việc chỉnh trang trục đường Nguyễn Tất Thành. Đây là dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn cũ sau khi di dời. Sau khi hoàn thành, dải đất ven sông trước đây sẽ trở thành một không gian văn hóa và dịch vụ du lịch đẳng cấp. Dự án này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế khi thu hút khách du lịch, mà còn thể hiện sự trân trọng di sản lịch sử, đưa dòng sông Sài Gòn trở về đúng vị thế là linh hồn của đô thị.

Mở cấu trúc phát triển mới cho TP.HCM

Điểm qua danh mục các dự án chuẩn bị khởi công, TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, nhận định: Điểm đáng chú ý nhất của loạt dự án hạ tầng lần này là TP không chỉ giải quyết bài toán giao thông trước mắt, mà đang tái cấu trúc không gian phát triển của một siêu đô thị mới. Đơn cử, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành không đơn thuần là tuyến vận tải, mà là "xương sống" để hình thành một hành lang đô thị - dịch vụ - tài chính mới ở phía đông. Trong khi đó, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành giúp TP mở rộng tầm nhìn ra biển, không chỉ phát triển theo trục đô thị truyền thống mà tiến tới hình thành hành lang kinh tế biển hiện đại. Đặc biệt, các công trình phía Cần Giờ có ý nghĩa rất lớn, biến Cần Giờ từ một "vùng cuối" thành cửa ngõ kinh tế biển mới của TP.HCM.

"Những công trình này không chỉ làm đẹp bộ mặt đô thị, mà còn mở ra một cấu trúc phát triển mới: TP.HCM của tương lai sẽ là đô thị hướng sông, hướng biển, gắn với sân bay quốc tế, cảng biển, logistics và du lịch cao cấp", ông Trần Việt Anh nói.

Cũng theo TS Trần Việt Anh, dòng vốn "khủng" hơn 10 tỉ USD không chỉ là khoản chi xây dựng, mà mang ý nghĩa như vốn mồi cho tăng trưởng dài hạn. Trước mắt, dòng vốn này tạo hiệu ứng trực tiếp cho xây dựng, vật liệu, cơ khí, tư vấn kỹ thuật, lao động và dịch vụ liên quan. Về lâu dài, hạ tầng tốt giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian di chuyển, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn nền kinh tế đô thị.

Đặc biệt, dòng vốn này càng có ý nghĩa hơn khi TP.HCM hiện không còn là một đô thị đơn lẻ theo nghĩa cũ, mà là cực tăng trưởng có sức lan tỏa vùng. Đơn cử, khi tuyến liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3, lợi ích không chỉ thuộc về TP, mà còn phục vụ chuỗi xuất nhập khẩu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng ĐBSCL. Tương tự, khi trục Long Thành - Thủ Thiêm - Cần Giờ - Vũng Tàu được hình thành, TP.HCM sẽ kết nối đồng thời các cực tài chính, hàng không, cảng biển, công nghiệp, du lịch và logistics.

Đây chính là nền tảng để TP.HCM trở thành siêu đô thị đa trung tâm, đóng vai trò đầu kéo cho tăng trưởng vùng và cả nước. Hạ tầng của TP.HCM là hạ tầng của cả vùng phía nam; năng lực cạnh tranh của TP.HCM cũng là một phần năng lực cạnh tranh quốc gia.