Phó Thủ tướng: Khai thác sân bay Long Thành trong năm nay là nhiệm vụ bắt buộc!

Phó Thủ tướng khẳng định Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành cũng như dư luận trong - ngoài nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành

Thời gian qua, về cơ bản dự án đã đáp ứng các mốc tiến độ quan trọng theo yêu cầu, tổ chức thành công chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào 19.12.2025 theo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhìn nhận áp lực hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay là rất lớn. Khối lượng công việc còn lại vẫn nhiều, trong khi hàng loạt khó khăn đang hiện hữu như: Vướng mắc trong công tác thanh toán chưa được xử lý dứt điểm, điều kiện thời tiết thuận lợi cho thi công không còn nhiều, lực lượng lao động trên công trường chưa đáp ứng yêu cầu; cùng với đó là giá nhiên liệu và nguyên vật liệu tăng cao.

Nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các chủ thể tham gia dự án phải nâng cao trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch.

Đáng chú ý, Bộ Công an được giao khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ trách nhiệm, đặc biệt đối với các lãnh đạo chủ chốt của chủ đầu tư và nhà thầu. Đồng thời, cơ quan này cũng phải phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát hồ sơ, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thanh toán các khối lượng không có sai phạm, đồng thời có giải pháp phù hợp với các nội dung có vi phạm.

Một vấn đề đáng quan tâm khác được nhắc tới tại kết luận là việc thanh toán và nguồn cung vật liệu. Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương kiện toàn tổ chức tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); thành lập Tổ công tác để hướng dẫn xử lý các vướng mắc liên quan đến việc thanh toán, hoàn thành trước 22.4.

Song song, Bộ Xây dựng được chỉ đạo khẩn trương thành lập Tổ công tác, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án, hoàn thành trước 22.4.

ACV - với vai trò chủ đầu tư dự án thành phần 3, được giao chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng. Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương làm việc trực tiếp với từng nhà thầu, từng gói thầu để xác định rõ khối lượng còn lại, khả năng huy động nguồn lực và các khó khăn cụ thể, từ đó yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, tài chính để đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, các gói thầu quan trọng như 4.8 và 5.10 được yêu cầu phải tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ theo cam kết.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung vật liệu, nhiên liệu cho dự án, đồng thời đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các tuyến giao thông kết nối. Đây là điều kiện then chốt nhằm đảm bảo tính đồng bộ khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại vào cuối năm nay.