Đề xuất sở GD-ĐT tổ chức thi tuyển giáo viên cho toàn tỉnh

Sáng 20.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về 4 dự án luật, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Tại dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo GD-ĐT, Chính phủ đề xuất giao quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập cho giám đốc sở GD-ĐT.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, nêu ý kiến thảo luận tại hội trường sáng 20.11 ẢNH: GIA HÂN

Ủng hộ nhưng cần tránh lạm quyền, tiêu cực

Theo Chính phủ, thực tiễn nhiều năm qua cho thấy việc phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, biệt phái cho UBND cấp huyện dẫn đến tình trạng "phân mảnh" trong quản lý đội ngũ, gây ra tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ giữa các huyện.

Chưa kể, do ngành giáo dục không được chủ trì công tác tuyển dụng, việc thi tuyển thường áp dụng bài thi chung như viên chức các ngành khác, không đánh giá được năng lực sư phạm và phẩm chất nghề nghiệp đặc thù của người dự tuyển. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ nhà giáo, nhất là trong bối cảnh triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Việc phân cấp, ủy quyền cho giám đốc sở GD-ĐT sẽ giúp bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong công tác tuyển dụng, điều động, biệt phái và sử dụng đội ngũ nhà giáo; khắc phục tình trạng chênh lệch, thiếu hụt cục bộ giữa các địa phương…

Ủng hộ quy định tại dự thảo, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) nói, trong bối cảnh giảm mức sinh nhanh và di cư diễn ra rất mạnh mẽ, có những trường năm nay tuyển thêm giáo viên cho đủ, nhưng một vài năm sau số lượng học sinh giảm dẫn đến trường đó lại thừa giáo viên.

Ngược lại, có những trường do nhiều người di cư đến, số học sinh tăng nhanh dẫn đến thiếu giáo viên.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, ông Cường cho rằng cần cơ chế đủ thẩm quyền để điều động giáo viên từ trường này sang trường khác, tránh tình trạng trên cùng địa bàn trường này thừa, trường kia thiếu nhưng không thể xử lý. Việc giao giám đốc sở GD-ĐT được tuyển dụng, điều động như dự thảo là cần thiết.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng (Ninh Bình) cũng nhất trí việc giao quyền cho giám đốc sở GD-ĐT. Song, ông Thắng đề nghị cần có những quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng trong việc tuyển dụng, điều động, thuyên chuyển nhân sự giáo dục.

Đặc biệt là quy định về sự phối hợp giữa sở GD-ĐT, giám đốc sở GD-ĐT với chính quyền địa phương cấp xã - nơi có nhân sự giáo dục được điều động, thuyên chuyển đi và nơi tiếp nhận nhân sự giáo dục điều động, thuyên chuyển đến, tránh nguy cơ lạm dụng, tiêu cực.

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, đoàn Ninh Bình ẢNH: GIA HÂN

Sở GD-ĐT tổ chức thi tuyển sẽ công bằng, minh bạch hơn

Tiếp tục nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường nói, để có một nhà trường tốt, yếu tố quyết định đầu tiên là phải có được đội ngũ giáo viên tốt, tâm huyết với nghề, yêu nghề, đặc biệt là phải coi trọng danh dự nghề nghiệp.

Do vậy, khâu quan trọng nhất trong tuyển dụng là thi tuyển, phải làm sao tạo được một sân chơi lớn để tất cả những người mong muốn trở thành giáo viên của các trường trong cùng một địa phương cùng có cơ hội để đua tài với nhau.

Ông Cường cho rằng, nếu giao sở GD-ĐT đứng ra tổ chức một cuộc thi chung cho các trường cần tuyển giáo viên trên toàn tỉnh sẽ có một thước đo chung cho tất cả ứng viên. Qua đó, sẽ loại ngay được những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn cần có cho các trường trên địa bàn cả tỉnh.

Dựa vào kết quả trên, các trường, các xã chỉ việc lựa chọn đủ số lượng giáo viên cần tuyển dựa trên điểm của từng ứng viên đăng ký từ cao xuống thấp. Giáo viên không trúng tuyển trường này có thể đăng ký sang trường khác bằng chính kết quả thi tuyển của mình.

Ngược lại, nếu giao cho từng trường, từng xã tự tổ chức kỳ thi tuyển thì số lượng đề thi, số hội đồng thi sẽ nhân lên tương ứng.

Theo ông Cường, điều này không chỉ gây tốn kém lãng phí mà lo ngại hơn là chất lượng đề thi giữa các trường không đồng đều, có thể dẫn đến việc tuyển dụng giáo viên của các trường cũng không đều.

"Có khi những người kém lại trúng tuyển vào trường này vì đề thi của trường đó dễ hơn. Hoặc có những người rất giỏi lại bị trượt trường khác vì trường đó ra đề thi khó hơn", ông Cường ví dụ.

Vị đại biểu đề nghị nên giao cho sở GD-ĐT tổ chức một kỳ thi chung cho tất cả các trường trong toàn tỉnh, giúp hiệu quả, công bằng và minh bạch hơn.