Ngày Nhà giáo Việt Nam, Quốc hội thảo luận 3 luật về giáo dục

Theo chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành cả ngày 20.11 để thảo luận ở hội trường về 3 dự án luật, gồm luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, luật Giáo dục đại học (sửa đổi), luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Cùng đó là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT.

Phiên thảo luận được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: GIA HÂN

Hôm 22.10, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã trình tờ trình về 3 dự án luật nêu trên.

Về nội dung cơ bản, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục tập trung vào 4 nhóm.

Trong đó, quy định giáo dục trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi.

Quy định một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc; không tổ chức hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập; hoàn thiện các quy định về học bổng cho người học, bổ sung quỹ học bổng quốc gia...

Dự thảo quy định văn bằng, chứng chỉ có thể được cấp dưới dạng giấy, điện tử hoặc số; tách tài liệu giáo dục địa phương khỏi sách giáo khoa và giao thẩm quyền biên soạn, thẩm định, phê duyệt cho địa phương.

Dự thảo cũng tác động đến khoảng 69 trên tổng số 126 thủ tục hành chính hiện hành (chiếm 54,76%).

Cụ thể như bỏ thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, giao hiệu trưởng nhà trường/người đứng đầu cơ sở thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình trung học cơ sở...

Liên quan nội dung sách giáo khoa, dự luật nêu rõ Nhà nước cung cấp một bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, chất lượng, hiện đại, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

Chính phủ quy định việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; thực hiện các giải pháp xã hội hóa phù hợp về sách giáo khoa, bảo đảm tính bền vững và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục...

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Với luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), dự thảo bổ sung loại hình trung học nghề cùng bậc học với THPT.

Luật mở rộng loại hình cơ sở tham gia giáo dục nghề nghiệp, cho phép trường học, trung tâm, doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác cùng tham gia đào tạo, tạo mạng lưới giáo dục nghề nghiệp rộng và linh hoạt hơn, đặc biệt trao quyền tự chủ cho các cơ sở...

Với luật Giáo dục đại học (sửa đổi), dự thảo tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân quyền, phân cấp và cải cách hành chính trong quản lý nhà nước về giáo dục đại học, kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Cùng đó là tinh gọn bộ máy tổ chức hoạt động nội bộ của cơ sở giáo dục đại học; hình thành các đại học đa ngành, chuyên ngành đủ mạnh, hoạt động hiệu quả, chất lượng, phù hợp với bối cảnh hiện nay...