Đề xuất tăng phạt tiền hành vi ngoại tình lên 10 triệu đồng

Ngày 21.11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì buổi làm việc với tổ soạn thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo báo cáo của Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp), dự thảo tập trung sửa đổi tổng thể các quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm, để phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

Dự thảo bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới, như: khai báo không trung thực trong biểu mẫu hồ sơ bao gồm cả biểu mẫu điện tử đối với các nội dung làm căn cứ giải quyết thủ tục: tiêu chuẩn bổ nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, kết quả tập sự; điều kiện trụ sở, kho lưu trữ, nhân sự, vốn góp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức hành nghề công chứng.

Cùng đó là giả mạo hoặc hợp thức hóa trái pháp luật các văn bản bằng giấy hoặc điện tử trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi thẻ công chứng viên.

Không công bố hoặc công bố sai thông tin bắt buộc về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về hôn nhân và gia đình.

Trong đó, tăng mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (hiện hành) lên 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Cùng đó là hành vi chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại cuộc họp, các thành viên tổ soạn thảo trao đổi, thảo luận và đề xuất kiến nghị liên quan đến quy định về mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng, thừa phát lại, luật sư; lĩnh vực thi hành án dân sự.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị theo dõi, cập nhật các thông tin bảo đảm thống nhất với các luật hiện hành và sắp ban hành, gắn với định hướng của luật Hộ tịch.

Ông cũng cho ý kiến cụ thể các nội dung về các hành vi vi phạm làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp tỉnh; mức phạt đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền; thống nhất thời gian trình Chính phủ xem xét và ban hành.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Thứ trưởng đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên, Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, đối với những ý kiến không tiếp thu cần trao đổi, thống nhất với đơn vị.