Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đề xuất tăng phạt tiền hành vi ngoại tình lên 10 triệu đồng

Tuyến Phan
Tuyến Phan
22/11/2025 08:10 GMT+7

Dự thảo nghị định đề xuất tăng mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng lên 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Ngày 21.11, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì buổi làm việc với tổ soạn thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đề xuất tăng phạt tiền hành vi ngoại tình lên 10 triệu đồng- Ảnh 1.

Ông Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp

ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo báo cáo của Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp), dự thảo tập trung sửa đổi tổng thể các quy định về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm, để phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ một số vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành.

Dự thảo bổ sung nhiều hành vi vi phạm mới, như: khai báo không trung thực trong biểu mẫu hồ sơ bao gồm cả biểu mẫu điện tử đối với các nội dung làm căn cứ giải quyết thủ tục: tiêu chuẩn bổ nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, kết quả tập sự; điều kiện trụ sở, kho lưu trữ, nhân sự, vốn góp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tổ chức hành nghề công chứng.

Cùng đó là giả mạo hoặc hợp thức hóa trái pháp luật các văn bản bằng giấy hoặc điện tử trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; đăng ký hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi thẻ công chứng viên.

Không công bố hoặc công bố sai thông tin bắt buộc về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng hoặc tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, dự thảo tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm về hôn nhân và gia đình.

Trong đó, tăng mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng (hiện hành) lên 5 - 10 triệu đồng đối với các hành vi: đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.

Cùng đó là hành vi chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Đề xuất tăng phạt tiền hành vi ngoại tình lên 10 triệu đồng- Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu

ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại cuộc họp, các thành viên tổ soạn thảo trao đổi, thảo luận và đề xuất kiến nghị liên quan đến quy định về mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động công chứng, thừa phát lại, luật sư; lĩnh vực thi hành án dân sự.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị theo dõi, cập nhật các thông tin bảo đảm thống nhất với các luật hiện hành và sắp ban hành, gắn với định hướng của luật Hộ tịch.

Ông cũng cho ý kiến cụ thể các nội dung về các hành vi vi phạm làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp tỉnh; mức phạt đối với các hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền; thống nhất thời gian trình Chính phủ xem xét và ban hành.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Thứ trưởng đề nghị trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên, Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến, đối với những ý kiến không tiếp thu cần trao đổi, thống nhất với đơn vị.

Tin liên quan

Bi kịch ập vào gia đình khi vợ ngoại tình

Bi kịch ập vào gia đình khi vợ ngoại tình

Phát hiện vợ ngoại tình, trong cơn ghen, người chồng có thể hủy hoại tài sản, thậm chí đâm, chém “tình địch” trọng thương.

Khám phá thêm chủ đề

Ngoại tình tăng mức phạt tiền ngoại tình xử phạt hôn nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận