Đề xuất taxi được lắp camera ghi hình hành khách để ngăn quấy rối

Bộ Công an mới đây công bố bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình dự thảo Nghị định quy định về thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái xe và hình ảnh khoang chở khách.

Theo dự thảo, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải từ 8 chỗ trở lên phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Ảnh minh họa tạo bởi AI

Góp ý nội dung này, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đề cập tới xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, vốn là nhóm có tần suất giao dịch lớn, chủ yếu phát sinh giữa những người không quen biết, số lượng hành khách cùng thời điểm thường chỉ 1 - 2 người.

Đặc điểm trên tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, an toàn cho cả hành khách và người lái xe. Chẳng hạn, tranh chấp cước phí, quấy rối, trộm cắp, tai nạn… Nếu thiếu dữ liệu hình ảnh sẽ gây khó khăn cho công tác giải quyết, xử lý và hỗ trợ điều tra.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động triển khai lắp đặt thiết bị ghi nhận hình ảnh, nhưng vì chưa có cơ chế định hướng nên gặp nhiều khó khăn, nhất là sự đồng ý của khách hàng đối với hoạt động ghi âm, ghi hình.

Để phù hợp với thực tiễn, tập đoàn này đề xuất bổ sung quy định khuyến khích xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe mà có thể ghi được hình ảnh toàn bộ bên trong xe, gồm cả hành khách trên xe.

Đồng thời, được áp dụng các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với trường hợp không phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu.

Tiếp thu góp ý, Bộ Công an cho biết đã chỉnh lý dự thảo theo hướng tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về hạ tầng và tài chính được lắp, truyền dữ liệu thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách theo quy định và quy chuẩn tương ứng.

Phải quy định chặt để không rò rỉ hình ảnh hành khách

Cả nước có khoảng 121.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên và 300.000 xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách dưới 8 chỗ.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền so sánh 2 loại phương tiện này có sự chênh lệch về số lượng hành khách phục vụ, "tính công cộng" hoàn toàn khác nhau. Vì thế, luật chỉ bắt buộc lắp camera khoang chở khách với xe từ 8 chỗ trở lên.

Theo ông Quyền, xe dưới 8 chỗ có "tính công cộng" thấp hơn, nếu lắp camera ghi nhận hình ảnh toàn bộ bên trong xe sẽ tác động trực tiếp đến quyền hình ảnh của họ, cần đặc biệt lưu ý.

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam ủng hộ hướng tiếp thu của Bộ Công an, chỉ nên khuyến khích với những đơn vị có nhu cầu, điều kiện triển khai, chứ không bắt buộc đại trà. Đồng thời, phải quy định chặt chẽ khâu lưu trữ, xử lý dữ liệu.

Luật sư Nguyễn Thị Thúy, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cũng cho rằng, việc lắp camera ghi nhận toàn bộ hình ảnh bên trong xe sẽ ngăn ngừa, hỗ trợ xử lý khi có sự cố, tranh chấp xảy ra.

Tuy nhiên, hình ảnh của hành khách trong khoang xe là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, rất dễ bị rò rỉ hoặc sử dụng sai mục đích nếu không có cơ chế kiểm soát.

Vị luật sư kiến nghị trường hợp lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh, xe phải dán thông báo rõ ràng để hành khách biết. Dữ liệu từ camera chỉ được sử dụng cho mục đích đảm bảo an ninh, an toàn và giải quyết tranh chấp; trích xuất theo đúng quy trình do pháp luật quy định.

Cạnh đó là chế tài nghiêm đối với tài xế hoặc nhà xe xâm phạm đến dữ liệu hình ảnh của hành khách (tự ý xem lại, tải về, chia sẻ lên mạng xã hội…) nhằm tạo sự răn đe, phòng ngừa.