Đề xuất Thống đốc quyết định khoản vay đặc biệt lãi suất 0%/năm

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo văn bản ý kiến của Chính phủ đối với các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) với các yêu cầu phải bảo đảm có đủ cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động của tổ chức tín dụng; bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền vững của các tổ chức tín dụng, phục vụ sự phát triển của đất nước.



Các nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý cần được phân tích sâu, thuyết phục, nêu rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của sự cần thiết ban hành các quy định tại dự thảo luật, tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của các tổ chức tín dụng, ngăn chặn tình trạng sở hữu chéo, lợi dụng chính sách của Nhà nước để tham nhũng, tiêu cực, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo đảm an ninh tiền tệ, lợi ích của quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đề xuất Thống đốc NHNN có thẩm quyền quyết định khoản vay đặc biệt lãi suất 0% NGỌC THẠCH

Đồng thời, tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của NHNN, nhiệm vụ, quyền hạn của Thống đốc NHNN trong việc kiểm soát hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm bảo đảm công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh tiền tệ. Quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát trong các tổ chức tín dụng, bảo đảm tính độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của Ban kiểm soát khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Đối với các vấn đề cụ thể được nêu tại Tờ trình số 166 của NHNN, Chính phủ cơ bản thống nhất với đề xuất của NHNN. NHNN rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, khả thi, có công cụ kiểm soát chặt chẽ hoạt động của ngân hàng, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, nhất là về các nội dung về điều kiện, tiêu chí can thiệp sớm; cơ chế hỗ trợ áp dụng đối với tổ chức tín dụng can thiệp sớm; kiểm soát đặc biệt; các trường hợp cho vay đặc biệt; việc cho vay đặc biệt không có tài sản bảo đảm; xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản…

Về thẩm quyền quy định phân loại nhóm nợ, xử lý rủi ro và thẩm quyền quyết định khoản vay đặc biệt có lãi suất 0%/năm, quy định tại dự thảo luật về thẩm quyền của Thống đốc NHNN quyết định những nội dung này do đây là vấn đề chuyên ngành, thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN.

Về thẩm quyền quyết định giới hạn cấp tín dụng, NHNN nghiên cứu, quy định trong dự thảo luật theo hướng bảo đảm sự linh hoạt của Chính phủ trong quản lý, điều hành hoạt động cấp tín dụng; quy định nguyên tắc trong dự thảo luật, lộ trình cụ thể thực hiện theo quy định của Chính phủ.

NHNN, Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

NHNN tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn thiện văn bản ý kiến của Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); giao Thống đốc NHNN thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký văn bản ý kiến của Chính phủ, gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo việc chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật này.