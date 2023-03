Đề xuất thông qua nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.HCM vào tháng 5

Tại phiên họp, đã nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; các tờ trình của TAND tối cao, Tổng liên đoàn Lao động VN và đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về đề nghị xây dựng các dự án luật.

Theo đó, đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Chính phủ và TAND tối cao đề nghị bổ sung 13 dự án, gồm 11 dự án luật, 1 dự án pháp lệnh, 1 dự thảo nghị quyết. Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5.2023), Chính phủ đề nghị bổ sung 7 dự án, gồm: dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; luật Căn cước công dân (sửa đổi); luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); luật Đường bộ; luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trong đó, dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công an nhân dân và nghị quyết cơ chế đặc thù cho TP.HCM sẽ được cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình 1 kỳ họp. Các dự án luật còn lại sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6 vào cuối năm 2023.

Tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đề nghị bổ sung 4 dự án luật, gồm: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cảnh vệ; luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đấu giá tài sản; luật Thủ đô sửa đổi. TAND tối cao đề nghị bổ sung 2 dự án gồm: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức tòa án nhân dân; dự án Pháp lệnh Chi phí tố tụng (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 10.2023).

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Chính phủ đề nghị đưa vào chương trình 9 dự án luật, gồm: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dược; luật Công chứng sửa đổi; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; luật Di sản văn hóa sửa đổi; luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; luật Địa chất và Khoáng sản; luật Phòng không nhân dân (kỳ họp thứ 7, tháng 5.2024); luật Dân số sửa đổi; luật Việc làm sửa đổi (kỳ họp thứ 8, tháng 10.2024). Ngoài ra, TAND tối cao đề nghị bổ sung luật Tư pháp người chưa thành niên. Tổng liên đoàn Lao động VN đề nghị bổ sung luật Công đoàn sửa đổi. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (TP.Hà Nội) đề nghị một dự án luật là luật Bản dạng giới.