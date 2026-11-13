Đề xuất thu phí qua đêm với khách du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn

UBND tỉnh Tuyên Quang đang lấy ý kiến về đề án Thu phí phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Theo đó, khách du lịch nghỉ qua đêm sẽ chịu mức phí 30.000 đồng/người/đêm.

Lý giải cho đề xuất này, Sở VH-TT-DL Tuyên Quang cho biết, lượng khách đến Cao nguyên đá Đồng Văn tăng trưởng tích cực 15 - 20%/năm.

Cao nguyên đá Đồng Văn là sự kết hợp ngoạn mục và độc đáo giữa những đỉnh núi cao vút và hẻm vực sâu thẳm, với đỉnh cao nhất là Mèo Vạc (1.971 m) và hẻm sâu nhất - Tu Sản, có chiều sâu vách đá lên tới hơn 700 m ẢNH: NTT

Nhu cầu kinh phí cho công tác bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường, duy tu hạ tầng, khắc phục thiên tai, quảng bá và phát triển du lịch ngày càng lớn, trong khi nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế. Kinh phí trực tiếp phục vụ hoạt động xây dựng và phát triển Công viên địa chất dự kiến khoảng 100 tỉ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2028.

Hiện công viên địa chất đang khai thác 4 tuyến du lịch trải nghiệm với 48 điểm tham quan, trải nghiệm. Tuy nhiên, việc thu phí tham quan mới được thực hiện tại 4/48 điểm. "Nguồn thu hiện có chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo vệ, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị di sản trên toàn khu vực", Sở VH-TT-DL tỉnh cho hay.

Ngành văn hóa, du lịch tỉnh cho rằng thực tiễn phát sinh nhu cầu mối quan hệ "đóng góp tài chính giữa khách du lịch và cơ quan quản lý".

Việc thu phí theo số đêm lưu trú nhằm thực hiện nguyên tắc khách du lịch - người trực tiếp thụ hưởng các giá trị tài nguyên du lịch có trách nhiệm đóng góp một phần kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên đó.

Đồng thời, sẽ có chính sách miễn, giảm phí đối với trẻ em, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, người dân địa phương và các nhóm đối tượng ưu tiên khác...

Theo kết quả điều tra xã hội học được Sở VH-TT-DL Tuyên Quang đưa ra, trong số 50 doanh nghiệp du lịch được khảo sát, 92% ủng hộ việc thu phí. Nguồn phí thu được kỳ vọng ưu tiên cho những vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, nhất là hạ tầng giao thông, công trình công cộng và vệ sinh môi trường.

Khách nội địa được khảo sát có 79% ủng hộ, khách quốc tế đạt khoảng 83%. Đối với mức phí đề xuất 30.000 đồng/lượt, đa số du khách đánh giá hợp lý, chấp nhận được hoặc ở mức rẻ, với tỷ lệ 98,6% cả hai nhóm khách nội địa và quốc tế.

Đáng chú ý, tháng 11.2023, UBND tỉnh Hà Giang (cũ) cũng từng ban hành quyết định phê duyệt Đề án thu phí tham quan Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.



Theo đề án, Hà Giang sẽ thu phí tập trung một lần với hình thức thu phí trên đầu người lưu trú qua đêm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ở 4 huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc và Quản Bạ (cũ), không bao gồm phí tham quan tại các điểm hiện đang bán vé trên vùng Cao nguyên đá.

Mức phí áp dụng cho mỗi đêm lưu trú đối với người lớn là 30.000 đồng/khách/đêm và trẻ em 15.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó việc thu phí qua đêm chưa được áp dụng.