Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM

Hà Mai
24/12/2025 18:59 GMT+7

Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM trước đó lên kế hoạch sẽ hạn chế xe xăng vào trung tâm ngay từ năm 2026.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, đơn vị xây dựng đề án đề xuất lùi thời điểm thiết lập vành đai hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm đến năm 2027.

Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM- Ảnh 1.

Bản đồ khu vực trung tâm TP.HCM dự kiến thiết lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu

Cụ thể, từ 1.1.2027, TP.HCM sẽ thiết lập và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trung tâm thành phố. Vùng LEZ được giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, nhằm kiểm soát phương tiện có mức phát thải cao. Cũng từ thời điểm này, thành phố sẽ thu phí ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 khi lưu thông vào vùng LEZ.

Một số phương tiện được miễn trừ gồm: Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ quốc phòng - an ninh, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe hộ đê và xe máy chuyên dùng trong nông - lâm nghiệp.

Từ 1.9.2027, cấm mô tô, xe gắn máy dưới tiêu chuẩn khí thải mức 2 lưu thông vào vùng LEZ trong hai khung giờ cao điểm 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ, trừ phương tiện của người khuyết tật.

Đến 1.1.2028, thành phố sẽ siết chặt khí thải bằng các biện pháp như: Cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng LEZ; cấm ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng này trong giờ cao điểm. Song song, áp dụng lộ trình nâng chuẩn khí thải đối với ô tô. 

Giai đoạn sau, thành phố sẽ mở rộng vùng phát thải thấp vào Vành đai 1 từ năm 2030. Lúc này, thêm vòng 2 của vùng phát thải sẽ được thiết lập, bao quanh bởi các tuyến Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - ngã tư Bảy Hiền - Hương lộ 2 - Nguyễn Văn Linh.

Sau 2031, phương án cấm hoàn toàn xe phát thải cao sẽ được tiếp tục nghiên cứu triển khai.

Ngoài khu vực trung tâm, đề án cũng đề xuất triển khai sớm các giải pháp chuyển đổi giao thông xanh tại Côn Đảo và Cần Giờ. Theo đó, mục tiêu đến cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện chạy xăng, dầu sang xe điện và năng lượng xanh tại Côn Đảo, ngoại trừ xe tải từ 2 tấn trở lên và một số phương tiện đặc thù.

Đối với Cần Giờ, từ 1.7.2026, hạn chế ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông trên tuyến đường Rừng Sác từ phà Bình Khánh đến Cần Thạnh. Đến 1.1.2029, 100% phương tiện đường bộ lưu thông tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.

Đề án vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, chờ hoàn thiện sau khi lấy ý kiến các sở, ngành.

Đến 1.1.2029, TP.HCM sẽ không còn xe xăng 2 bánh giao hàng

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đang hoàn thiện và trình đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xe xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế công nghệ trong tháng 9. Tại Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.8, thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng thuộc HIDS, cho biết lộ trình chuyển đổi dần sẽ được kéo dài hơn 3 năm.

Xem thêm bình luận