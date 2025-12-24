Đề xuất tới 2027 mới hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô TP.HCM

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất, đơn vị xây dựng đề án đề xuất lùi thời điểm thiết lập vành đai hạn chế xe xăng dầu vào trung tâm đến năm 2027.

Bản đồ khu vực trung tâm TP.HCM dự kiến thiết lập vành đai hạn chế xe xăng, dầu

Cụ thể, từ 1.1.2027, TP.HCM sẽ thiết lập và triển khai vùng phát thải thấp (LEZ) tại một số khu vực trung tâm thành phố. Vùng LEZ được giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính, nhằm kiểm soát phương tiện có mức phát thải cao. Cũng từ thời điểm này, thành phố sẽ thu phí ô tô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4 khi lưu thông vào vùng LEZ.

Một số phương tiện được miễn trừ gồm: Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe phục vụ quốc phòng - an ninh, xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, xe hộ đê và xe máy chuyên dùng trong nông - lâm nghiệp.

Từ 1.9.2027, cấm mô tô, xe gắn máy dưới tiêu chuẩn khí thải mức 2 lưu thông vào vùng LEZ trong hai khung giờ cao điểm 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ, trừ phương tiện của người khuyết tật.

Đến 1.1.2028, thành phố sẽ siết chặt khí thải bằng các biện pháp như: Cấm mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào vùng LEZ; cấm ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng này trong giờ cao điểm. Song song, áp dụng lộ trình nâng chuẩn khí thải đối với ô tô.

Giai đoạn sau, thành phố sẽ mở rộng vùng phát thải thấp vào Vành đai 1 từ năm 2030. Lúc này, thêm vòng 2 của vùng phát thải sẽ được thiết lập, bao quanh bởi các tuyến Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - ngã tư Bảy Hiền - Hương lộ 2 - Nguyễn Văn Linh.

Sau 2031, phương án cấm hoàn toàn xe phát thải cao sẽ được tiếp tục nghiên cứu triển khai.