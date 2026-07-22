Đề xuất tôn vinh gia đình 2 con gái: Người trẻ mong gì để dám sinh con?

Theo thông tin đăng tải ngày 15.7 trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chính sách khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số. Theo dự thảo, tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể xây dựng chính sách hỗ trợ phụ nữ mang thai, phụ nữ sinh con hoặc sinh đủ 2 con. Trẻ nhỏ có thể được trợ cấp tài chính hằng tháng đến đủ 12 tháng, 24 tháng hoặc 36 tháng tuổi; trẻ mầm non có thể được hỗ trợ chi phí ăn trưa.

Đáng chú ý là nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, dự thảo này cũng đề xuất tôn vinh, biểu dương những gia đình sinh 2 con đều là gái, nuôi dạy con khỏe mạnh, học tập tốt và trưởng thành.

Dù sinh con trai hay con gái, trẻ đều cần được chăm sóc bình đẳng ngang nhau

Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình trẻ. Chị Trần Thị Vinh (31 tuổi), làm việc tại Khu chế xuất Tân Thuận (TP.HCM), cho biết chị có 2 con gái, một bé 3 tuổi và một bé 7 tuổi. Thu nhập của hai vợ chồng tương đối ổn định nhưng riêng tiền học, tiền sữa, vui chơi, học kỹ năng và chăm sóc sức khỏe cho hai con đã chiếm gần một nửa tổng thu nhập của gia đình.

Các chính sách hỗ trợ trẻ trong những năm đầu đời đang được các gia đình trẻ quan tâm ẢNH: AN VY

Theo chị Vinh, việc tôn vinh những gia đình sinh đủ 2 con gái có ý nghĩa tích cực, góp phần thay đổi quan niệm phải sinh con trai vẫn còn tồn tại trong một số gia đình.

Tuy nhiên, chị mong chính sách hỗ trợ không chỉ dừng ở việc biểu dương mà cần gắn với những khoản chi cụ thể như học phí mầm non, bảo hiểm y tế, tiền sữa hay chi phí khám chữa bệnh cho trẻ.

"Gia đình mình không phân biệt con trai hay con gái. Theo mình, điều khiến nhiều người e ngại sinh thêm con chủ yếu vẫn là áp lực tài chính và việc chăm sóc con khi cha mẹ đều đi làm", chị Vinh chia sẻ.

Nguyễn Hữu Phương Anh (28 tuổi), ngụ đường 10, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết cô đang có 1 em bé gái 18 tuổi. Trước đây, khi mới lấy chồng, Phương Anh dự tính sẽ sinh 2 con nhưng hiện đang tạm hoãn vì chưa cân đối được tài chính.

Phương Anh nhẩm tính mỗi tháng, gia đình chi khoảng 5 triệu đồng chỉ riêng cho chuyện tiền thuê nhà, chưa kể còn tiền ăn, tiền sữa cho con và các khoản sinh hoạt lặt vặt khác. Cô cho rằng trợ cấp đến khi trẻ đủ 3 tuổi có thể giúp các gia đình giảm bớt áp lực trong giai đoạn đầu nuôi con, đặc biệt với những cặp vợ chồng sống xa quê, không có ông bà hỗ trợ.

Các gia đình cho rằng con trai hay con gái đều cần được yêu thương, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển bình đẳng ẢNH: AN VY

"Khoản trợ cấp dù không quá lớn vẫn cho thấy việc sinh và nuôi con được xã hội cùng chia sẻ. Tuy nhiên, điều mình thấy cần nhất vẫn là nhà trẻ có học phí phù hợp và môi trường làm việc linh hoạt khi con còn nhỏ", Phương Anh nói.

Theo Phương Anh, dù sinh con trai hay con gái, trẻ đều cần được chăm sóc, học tập và tạo cơ hội phát triển bình đẳng ngang nhau.

Không nên chỉ nhìn vào khoản tiền trợ cấp

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực II, cho rằng đề xuất hỗ trợ gia đình sinh đủ 2 con gái mang ý nghĩa tích cực cả về chính sách lẫn truyền thông xã hội.

Theo bà Thúy, chính sách góp phần khẳng định con gái có giá trị bình đẳng như con trai, qua đó từng bước thay đổi quan niệm "phải có con trai" vẫn tồn tại trong một số gia đình.

Tuy nhiên, bà Thúy cho rằng trợ cấp tài chính chỉ nên được xem là một trong nhiều giải pháp. Chính sách cần được thiết kế phù hợp với từng địa phương, từng giai đoạn và bảo đảm tính công bằng.

Cùng với đó, bà Thúy nói cần đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới, thực hiện nghiêm quy định cấm lựa chọn, tiết lộ giới tính thai nhi và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ.

Bà Thúy đặc biệt ủng hộ đề xuất trợ cấp trẻ đến 3 tuổi bởi đây là giai đoạn cha mẹ chịu nhiều áp lực về chi phí gửi trẻ, chăm sóc sức khỏe và nguy cơ gián đoạn công việc.

"Nếu được hỗ trợ đúng lúc, người trẻ có thể cảm thấy an tâm hơn khi quyết định sinh con. Tuy nhiên, bên cạnh trợ cấp, cần có chính sách về nhà ở, thu nhập, nhà trẻ chất lượng, thời gian nghỉ sinh cho cả cha và mẹ, cũng như môi trường làm việc thân thiện với gia đình", bà Thúy nói.

Ông Phạm Chánh Trung, Chi cục trưởng Chi cục Dân số TP.HCM, nhận định giá trị của chính sách không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ vật chất mà còn ở thông điệp mọi trẻ em đều có giá trị như nhau, không phân biệt trai hay gái.

Theo ông Trung, hỗ trợ gia đình sinh 2 con gái không nên được hiểu là ưu tiên giới tính này hơn giới tính khác. Đây là biện pháp có mục tiêu nhằm hạn chế tâm lý thích con trai và tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi.

Đối với đề xuất trợ cấp trẻ đến 3 tuổi, ông Trung cho rằng chính sách sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình nhưng chưa đủ tạo ra chuyển biến rõ rệt về mức sinh.

Theo ông, cần đồng thời mở rộng hệ thống nhà trẻ, trường mầm non tại khu công nghiệp và khu vực đông lao động trẻ; hỗ trợ nhà ở, tín dụng cho gia đình trẻ; khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để cha mẹ cân bằng giữa công việc và chăm sóc con.

"Kinh nghiệm của nhiều quốc gia cho thấy rằng không có một chính sách đơn lẻ nào có thể làm tăng mức sinh ngay lập tức. Hiệu quả chỉ đạt được khi các chính sách về kinh tế, an sinh xã hội, giáo dục, nhà ở, lao động và chăm sóc trẻ em được triển khai đồng bộ, ổn định trong thời gian dài. Đó cũng là định hướng mà TP.HCM đang từng bước nghiên cứu và triển khai để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các gia đình trẻ yên tâm kết hôn, sinh con và nuôi dạy con trong một môi trường phát triển bền vững", ông Trung nói.