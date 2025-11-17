Đề xuất từ năm 2027 bắt đầu miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ẢNH: GIA HÂN

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 17.11, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dự thảo nghị quyết gồm 7 điều, trong đó có quy định mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân...

Để phù hợp với quy định của Nghị quyết số 72-NQ/TW, Chính phủ đề xuất từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Đồng thời, tổ chức phối hợp giữa các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe của học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động theo quy định và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để khám bệnh miễn phí và hoàn thành việc tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân...

Theo đó, kinh phí khám sức khỏe định kỳ được lấy Quỹ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước...; doanh nghiệp chi cho người lao động theo quy định. Ngân sách nhà nước chi cho các đối tượng ưu tiên trước, ước khoảng 6.000 tỉ đồng/năm và có thể tăng dần theo khả năng cân đối.

Khám sàng lọc miễn phí: kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Dự thảo cũng quy định miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chính phủ đề xuất, từ năm 2027, thực hiện mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Tác động của Quỹ Bảo hiểm y tế khi tăng mức hưởng của các nhóm đối tượng này ước tính khoảng từ 455 tỉ đồng đến 2.738,9 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết cũng cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân...

Chính phủ đề xuất trình Quốc hội bổ sung dự thảo nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2025 của Quốc hội và cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV. Dự kiến nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực từ 1.1.2026.

Đề xuất sửa đổi trong luật

Nêu ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, quy định "khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần từ năm 2026" liên quan đến hoạt động phòng bệnh. Do đó, đa số ý kiến đề nghị chuyển nội dung này vào dự án luật Phòng bệnh cũng đang được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Với quy định chính sách miễn viện phí, cơ quan thẩm tra nhận thấy, nội dung chỉ quy định về thay đổi chính sách đối với người tham gia bảo hiểm y tế và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm 2027 đến năm 2030 (áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế).

Do đó, đa số ý kiến cho rằng khoản 2 chỉ cần quy định nguyên tắc và giao Chính phủ nghiên cứu trình Quốc hội xem xét, thông qua sửa đổi luật Bảo hiểm y tế trong năm 2026.

Ngoài ra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng đề nghị Chính phủ làm rõ nội dung "miễn viện phí ở mức cơ bản" trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế; việc tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế là so với mức cơ bản hay mức nào?

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tăng mức hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội kể từ khi nghị quyết này có hiệu lực hoặc từ 1.1.2026.