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    Đề xuất xóa 9.715 tỉ tiền chậm nộp cho doanh nghiệp 'đắp chiếu' nhiều năm

    Đan Thanh
    Đan Thanh
    Bộ Tài chính đề xuất xóa 9.715 tỉ đồng tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế (03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06).

    Đề xuất được nêu tại tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội ban hành chính sách đặc thù về xử lý nợ thuế để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện luật Quản lý thuế nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trao đổi thông tin theo yêu cầu mà Bộ Tài chính vừa công bố.

    Theo cơ quan này, người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 phần lớn đã ngừng hoạt động thời gian dài, không còn tài sản, nguồn thu hoặc không thể liên hệ với người đại diện để thực hiện biện pháp thu hồi.

    Đề xuất xóa 9.715 tỉ tiền chậm nộp cho doanh nghiệp 'đắp chiếu' nhiều năm- Ảnh 1.

    Bộ Tài chính đề xuất xóa 9.715 tỉ đồng tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

    ẢNH: NGỌC THẮNG

    Trong khi đó, tiền chậm nộp vẫn phát sinh, làm tăng số nợ trên hệ thống. Tổng nợ của nhóm này khoảng 27.805 tỉ đồng (nợ gốc khoảng 18.090 tỉ đồng, tiền chậm nộp khoảng 9.715 tỉ đồng).

    Người nộp thuế được xóa tiền chậm nộp khi đáp ứng các điều kiện sau: người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc đóng mã số thuế, được cơ quan thuế tiếp nhận chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng nghị quyết.

    Người nộp thuế đã thanh toán đủ tiền thuế nợ gốc chậm nhất vào ngày kết thúc thời hạn áp dụng nghị quyết...

    Trường hợp không còn tiền thuế nợ gốc phải thanh toán thì được xác định là đáp ứng điều kiện này trên cơ sở dữ liệu đã được cơ quan thuế đối chiếu, xác nhận.

    Cơ quan thuế thông báo kết quả xử lý tiền chậm nộp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

    Trường hợp không đủ điều kiện xóa tiền chậm nộp, cơ quan thuế thông báo rõ lý do cho người nộp thuế. Định kỳ hàng tháng, cơ quan thuế công khai danh sách người nộp thuế được xử lý trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế gồm: tên, mã số thuế, địa chỉ, số tiền chậm nộp được xử lý.

    Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày được Quốc hội thông qua. Các chính sách áp dụng đến hết ngày 30.6.2028.

    Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, gần đây, hàng loạt doanh nghiệp ở trạng thái 03 và 06 sốt sắng muốn xử lý các nghĩa vụ để hoàn tất giải thể sau nhiều năm không còn hoạt động.

    Tuy nhiên, khó khăn nổi cộm là các chi phí liên quan quá lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng, điển hình là các khoản như: lệ phí môn bài; phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; lãi chậm nộp cộng dồn; phí dịch vụ để hoàn thành việc nộp lại báo cáo tài chính, tờ khai thuế thiếu...

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