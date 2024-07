'Deadpool & Wolverine' thu 438 triệu USD trên toàn cầu trong tuần đầu ra rạp

Deadpool & Wolverine là phần tiếp theo của phim siêu anh hùng, kết hợp Ryan Reynolds cùng Hugh Jackman qua 2 nhân vật truyện tranh Deadpool và Wolverine, đã thu 233 triệu USD tại phòng vé quốc tế, 205 triệu USD ở Bắc Mỹ, đưa tổng doanh thu toàn cầu lên 438 triệu USD.

Hiện tại, Deadpool & Wolverine đứng sau Inside Out 2 (1,5 tỉ USD), Dune: Part Two (711 triệu USD), Despicable Me 4 (596 triệu USD), Godzilla x Kong: The New Empire (567,6 triệu USD) và Kung Fu Panda 4 (545 triệu USD) về doanh thu bán vé trên toàn thế giới trong năm 2024.

Phim kết hợp Ryan Reynolds cùng Hugh Jackman qua 2 nhân vật truyện tranh Deadpool và Wolverine IMDb

Tuy nhiên, Deadpool & Wolverine xếp hạng R (không dành cho người dưới 17 tuổi nếu không có phụ huynh hoặc người bảo hộ đi kèm) sẽ dễ dàng vươn lên trên các bảng xếp hạng toàn cầu trong những tuần tới vì vẫn đang chiếu. Các nhà phân tích phòng vé đang đánh giá xem liệu phần 3 của Deadpool có đủ sức để vượt mốc 1 tỉ USD hay không. Bởi đến nay, chỉ có một bộ phim được xếp hạng R đạt 1,07 tỉ USD trên toàn cầu là Joker - năm 2019.

Deadpool năm 2016 với 782 triệu USD và Deadpool 2 năm 2018 với 785 triệu USD là những bộ phim có doanh thu cao.

Deadpool & Wolverine đạt doanh thu ra mắt toàn cầu lớn nhất năm 2024. Ngoài Mỹ và Canada, các thị trường lớn nhất của Deadpool & Wolverine là Trung Quốc đạt 24 triệu USD, Anh - 22,1 triệu USD, Mexico - 18,7 triệu USD, Úc - 13 triệu USD, Đức - 10 triệu USD, Brazil - 10 triệu USD và Ấn Độ - 10 triệu USD.

Người hâm mộ chào đón 2 ngôi sao của phim IMDb

Vào cuối tuần qua, Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) của Disney đã trở thành loạt phim đầu tiên vượt qua mốc 30 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Đây là loạt phim ăn khách nhất tại Hollywood với 34 phần trong 15 năm. Mặc dù không phải tất cả đều là những phim thắng lớn tại phòng vé, MCU vẫn giữ được sức hấp dẫn thương mại.

Deadpool & Wolverine là bộ phim đầu tiên được xếp hạng R trong MCU, cũng như là bộ phim đầu tiên có sự góp mặt của các nhân vật truyện tranh trước đây đã được cấp phép cho 20th Century Fox. Do Shawn Levy đạo diễn, bộ phim siêu anh hùng đình đám này theo chân Wade Wilson, hay còn gọi là Deadpool, khi anh từ bỏ cuộc sống lính đánh thuê để trở thành một người bán xe cũ. Nhưng tất cả đã thay đổi khi anh được tổ chức có tên Time Variance Authority tuyển dụng (tổ chức tồn tại bên ngoài thời gian và không gian nhằm giám sát đa vũ trụ), giúp thực hiện một nhiệm vụ mới. Anh hợp tác với Wolverine để cứu vũ trụ và thay đổi lịch sử của MCU.