Dell làm điều chưa từng xảy ra với XPS 13

XPS 13 mới là một trong những máy tính xách tay đầu tiên có chip Snapdragon X Elite, mặc dù biến thể chip sẽ khác nhau tùy thị trường. Tại Mỹ, nó đi kèm chip Snapdragon X1 Elite - một con chip 12 lõi có tốc độ lên đến 4 GHz cho 2 lõi hoặc 3,4 GHz khi tất cả các lõi hoạt động. Nó cũng tích hợp GPU Adreno của Qualcomm, nhưng sự bổ sung thú vị nhất nằm ở bộ xử lý thần kinh (NPU) Hexagon.



XPS 13 lần đầu tiên được trang bị một chip Snapdragon từ Qualcomm DELL

NPU này là 'trái tim' của kỷ nguyên mới của PC AI, trong đó NPU Hexagon này có khả năng thực hiện đến 45 TOPS, cao hơn gấp 4 lần so với những gì mà NPU có trên Meteor Lake của Intel hỗ trợ. Khi ngày càng nhiều ứng dụng bắt đầu tận dụng NPU cho các tác vụ do AI cung cấp, sức mạnh xử lý lớn này chắc chắn sẽ có ích.

Bên cạnh đó, chip Snapdragon X Elite cũng mang lại sức mạnh GPU mạnh mẽ, cho phép chơi các trò chơi như Baldur's Gate 3 và Control ở tốc độ 30 khung hình/giây (fps), một con số hiệu suất chấp nhận được đối với đồ họa tích hợp.

Ngoài chip, Dell XPS 13 mới hầu như không thay đổi so với phiên bản trước đây. Người dùng vẫn được cung cấp tối đa 4 TB dung lượng lưu trữ cùng màn hình OLED lên đến 3K. Sản phẩm có các lựa chọn màu Bạch kim hoặc Than chì. Có lẽ thay đổi đáng kể nhất là phím Copilot mới trên bàn phím như một phần trong yêu cầu mới của Microsoft đối với PC AI.

Phím Copilot chuyên dụng được tích hợp trên bàn phím của XPS 13 XDA DEVELOPERS

Dell XPS 13 hiện có sẵn để đặt hàng trước với giá khởi điểm 1.300 USD và Dell cho biết các cấu hình khác sẽ được công ty ra mắt vào cuối năm nay.

Cũng trong sự kiện ra mắt này, Dell còn giới thiệu 4 mẫu laptop khác đi kèm chip Snapdragon X. Trong số này, Inspiron 14 và 14 Plus không thay đổi so với các mẫu đã có nhưng đi kèm chip Snapdragon X Plus, vốn có cùng NPU và GPU với Snapdragon X Elite nhưng giảm xuống chỉ còn 10 lõi để hoạt động ở tốc độ 3,4 GHz. Phiên bản Plus hiện đã có sẵn để đặt hàng trước với giá từ 1.100 USD, trong khi mẫu Inspiron 14 sẽ có giá khi được phát hành vào cuối năm nay.

Inspiron 14 Plus đi kèm chip Snapdragon X Plus DELL

Cuối cùng là 2 mẫu laptop Latitude mới, gồm 5455 và 7455, tập trung vào doanh nghiệp với chip Snapdragon X Plus, mặc dù phiên bản 7455 có thể mở rộng lên Snapdragon X Elite. Chi tiết về giá bán và thời điểm lên kệ của bộ đôi này vẫn chưa được đưa ra.