Dell sắp ra mắt laptop XPS 13 pin dùng đến 29 giờ

Thông tin nói trên được chia sẻ dựa vào thông báo các mẫu laptop Snapdragon X Elite của Qualcomm dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 20.5, cùng thời điểm Microsoft tổ chức một sự kiện Surface và Windows liên quan đến hệ điều hành Windows dựa trên nền tảng Arm.



Rò rỉ cấu hình laptop Dell XPS 13 mới

Dell

VideoCardz tiết lộ XPS 13 của Dell chạy chip Snapdragon X Elit sẽ có ba phiên bản, với màn hình khác nhau: FHD, QHD+ và OLED. Hơn nữa, Dell đang lên kế hoạch làm mới phiên bản XPS 13 Plus từ năm 2022, với một thanh cảm ứng trên hàng phím trên cùng và có hai cổng USB-C.

Tuổi thọ pin sẽ thay đổi tùy theo từng phiên bản, như duyệt web khoảng 13 giờ trên màn hình FHD+, hơn 12 giờ trên phiên bản QHD+ và khoảng 9 giờ trên màn hình OLED do LG sản xuất. Phát video cục bộ được đánh giá lên đến hơn 29 giờ trên phiên bản FHD+, một cải tiến ấn tượng so với dòng laptop chạy hệ điều hành Windows hiện tại, theo The Verge.

Tài liệu cũng tiết lộ về lịch trình của Qualcomm với các chip Snapdragon thế hệ tiếp theo cho laptop. Dell ra mắt "QC Oryon V2" vào giữa năm 2025, với QC là viết tắt của Qualcomm và Oryon - là tên của công nghệ CPU mà Qualcomm mua của Nuvia vào năm 2021. Phiên bản V3 của những chip này được dự kiến ra mắt vào cuối năm 2027.

Dòng XPS 14 thế hệ tiếp theo sẽ phát hành vào tháng 1.2026 với các chip Oryon V2 hoặc CPU Panther Lake của Intel, cùng một cấu hình XPS 13 mới với CPU Lunar Lake của Intel và chip Oryon V2 của Qualcomm. Dell cũng kỳ vọng sẽ có GPU Nvidia thế hệ tiếp theo vào đầu năm 2025.