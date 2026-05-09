Đêm nay 9.5, nhiều người trên thế giới sẽ ngủ trong lồng sắt nhốt gấu: Vì sao?

Thử thách ngủ một đêm trong lồng sắt chật hẹp là sự kiện thường niên của tổ chức Free The Bears - hoạt động với mục đích bảo vệ, bảo tồn, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các loài gấu trên thế giới.

Ngủ trong lồng nhốt gấu

Chị Tạ Thương hiện đang làm quản lý khu bảo tồn gấu Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) - dự án hợp tác của tổ chức Free The Bears tại Việt Nam cho biết: "Người tham gia có thể tự chế 1 khu vực mô phỏng chuồng gấu (mô hình chuồng gấu mà các trang trại nuôi gấu lấy mật dùng) bằng bất kỳ vật liệu mà họ có hoặc chọn một không gian chật, hẹp để ngủ qua đêm".

Tối nay, 9.5, nhóm của chị Thương sẽ ngủ trong lồng mô phỏng nơi nuôi gấu lấy mật Ảnh: NVCC

Mục tiêu của sự kiện là để người tham gia trải nghiệm không gian chật hẹp, phần nào đó hiểu được những đau đớn, khó chịu mà những con gấu là nạn nhân của nạn nuôi gấu lấy mật trước đây và buôn bán động vật hoang dã trái phép đã trải qua.

Nhóm của chị Thương có 8 thành viên sẽ tham gia sự kiện lần này. Mọi người đều là thành viên của tổ chức Free The Bears tại Việt Nam, gồm: cán bộ giáo dục bảo tồn và nhân viên chăm sóc động vật. Đây là lần thứ 2 chị Thương tham gia sự kiện này trong khi các thành viên còn lại đều lần đầu tham gia.



Năm ngoái cũng trong tháng 5, chị Thương cùng bạn bè tham gia sự kiện tại Học viện bảo tồn Durrell tại Jersey (Anh). Chị Thương và bạn đã nằm trong 1 cái lồng tự chế bằng lưới sắt dài 1,6 m, cao 70 cm và rộng 1,2 m trong suốt 12 giờ.

"Chúng tôi phải nằm co quắp trong không gian hẹp của lồng sắt, trong cái lạnh buốt của vùng đảo. Dù có chăn ấm, nhưng sự ngột ngạt chật hẹp khiến toàn thân đau âm ỉ kéo dài khiến tôi và bạn mất ngủ cả đêm, cảm giác tù túng đến căng thẳng", chị kể.

Chị Thương chia sẻ, con người mới trải qua 1 đêm trong không gian chật hẹp đã không thể chịu đựng được thì những cá thể gấu to lớn nặng gần 200 kg sẽ phải chịu đau đớn như thế nào khi bị nhốt gần cả thập kỷ trong lồng sắt rỉ két. Dù mưa hay nắng, nóng hay lạnh đều không được tự do đi tìm chỗ trú ẩn, cả thập kỷ chỉ có thể xoay mình khó khăn nặng nhọc, đau đớn và căng thẳng trong lồng.

Nhiều người trên thế giới cũng tham gia

Năm nay, sự kiện được tổ chức toàn cầu vào ngày 9.5.2026. Các viên của Free The Bears tại Việt Nam sẽ trải nghiệm trong lồng sắt nhỏ hẹp, được đặt tại khu bếp trong nhà của 1 thành viên nhóm. Sự kiện đang có nhiều cá nhân và tập thể trên thế giới tham gia.

Độc giả có thể tham khảo hoạt động của nhóm chị Thương trên website của tổ chức Free The Bears theo đường dẫn: https://night-in-a-cage-2026.raiselysite.com/t/team-vietnam.

Nhiều cá nhân, tập thể trên thế giới sẽ tham gia thử thách ngủ trong lồng nhốt gấu tối nay Ảnh: Chụp màn hình

Bằng cách chia sẻ lên trang cá nhân, mạng xã hội, truyền miệng, người tham gia giúp truyền tải tới nhiều người hơn thông điệp bảo vệ loài gấu và động vật hoang dã. Hoạt động nhằm góp tiếng nói chung và mạnh mẽ để nâng cao nhận thức cho cộng đồng, tiến đến xóa bỏ, ngăn chặn các vấn nạn săn bắt động vật hoang dã càng sớm càng tốt.



Thông qua trang website của sự kiện, các nhà hảo tâm và yêu động vật có thể đóng góp tùy tâm. Số tiền gây quỹ được tổ chức Free The Bears dùng để mua thức ăn, thuốc men và cứu hộ các cá thể gấu bị buôn bán bất hợp pháp, hoặc các gấu đang bị nuôi nhốt tại các trang trại nuôi gấu lấy mật ở Lào, Campuchia và Việt Nam.

Sau ngày 9.5, đường dẫn sự kiện vẫn được mở tới cuối tháng 5, để những người quan tâm có thể đóng góp và có thể tham gia vào năm sau.



"Sự kiện giúp bản thân những người chăm sóc gấu được trải nghiệm để hiểu hơn về tổn thương thể chất và tinh thần mà các cá thể gấu hiện đang được chăm sóc tại khu bảo tồn đã trải qua. Việc làm cũng giúp nhiều người hiểu hơn những đóng góp to lớn nhưng thầm lặng của họ trong công tác bảo tồn loài gấu, cũng như cùng cố gắng để chăm sóc các cá thể này tốt hơn", chị Thương chia sẻ.

Tổ chức Free The Bears thành lập năm 1995 bởi bà Mary Hulton, tại Perth, Úc, sau khi bà chứng kiến cảnh tượng của gấu trong các trang trại mật bị hút mật tàn khốc ở nhiều nước châu Á. Hơn 30 năm qua, tổ chức đã cứu hộ hơn 1.000 cá thể gấu chó, gấu ngựa, gấu lợn ở châu Á khỏi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép, nuôi gấu lấy mật trái phép. Hiện Free The Bears đang vận hành 3 khu bảo tồn gấu tại Campuchia, Việt Nam và Lào (tại Lào cứu hộ đa loài), nhằm chăm sóc suốt đời cho các cá thể không thể tái thả về tự nhiên với tiêu chuẩn chăm sóc đảm bảo phúc lợi cao nhất cho các cá thể này. Tại Việt Nam, tổ chức Free The Bears hợp tác với vườn quốc gia Cát Tiên, vận hành khu bảo tồn gấu Cát Tiên, hiện đang chăm sóc suốt đời cho 44 cá thể gấu chó và gấu ngựa được tình nguyện chuyển giao bởi các chủ trang trại nuôi gấu tư nhân trước đây. Bên cạnh đó, tổ chức đồng thời triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về phúc lợi động vật và bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã của Việt Nam tới cộng đồng trong nước và quốc tế.



