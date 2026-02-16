Đêm nay giao thừa, người dân TP.HCM đi xem pháo hoa phải né những đường nào?

Cụ thể, khu vực trung tâm TP.HCM có 2 điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh và tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn.

TP.HCM cấm lưu thông trên nhiều tuyến đường trong tối nay để phục vụ chương trình bắn pháo hoa ẢNH: ĐỘC LẬP

Từ 21 giờ hôm nay (16.2) đến 1 giờ rạng sáng 17.2, cơ quan chức năng cấm tất cả các loại xe lưu thông vào các tuyến: Lê Lợi (Pasteur - Đồng Khởi), Nguyễn Huệ (Lê Thánh Tôn - Tôn Đức Thắng), Đồng Khởi (Mạc Thị Bưởi - Tôn Đức Thắng), Tôn Đức Thắng (Lê Duẩn - cầu Khánh Hội), Nguyễn Hữu Cảnh (Tôn Đức Thắng - Nguyễn Bỉnh Khiêm), Võ Văn Kiệt (Pasteur - hầm chui cầu Khánh Hội), đường song hành Võ Văn Kiệt (cầu Calmette - Pasteur), Ngô Văn Năm, Nguyễn Siêu, Nguyễn Tất Thành (Hoàng Diệu - cầu Khánh Hội), Hàm Nghi, Hải Triều, Nguyễn Thiệp, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Công Trứ, Tôn Thất Thiệp, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng (Đông Du - Công trường Mê Linh), Hồ Tùng Mậu, Tôn Thất Đạm, các tuyến quanh vòng xoay Công trường Mê Linh; đường R12 (chân cầu Ba Son - N6); toàn bộ lối lên xuống cầu Ba Son, cầu Khánh Hội.

Lộ trình lưu thông thay thế:

Hướng từ phường Thạnh Mỹ Tây đi phường Xóm Chiếu: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - cầu Ông Lãnh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Thạnh Mỹ Tây: Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - cầu Ông Lãnh - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hướng từ phường An Khánh đi phường Hòa Hưng: Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Hướng từ phường Hòa Hưng đi phường An Khánh: Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

Tương tự, tại khu vực trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, từ 20 giờ tối 16.2 đến khi kết thúc chương trình, cấm xe lưu thông trên các tuyến Hùng Vương, Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng. Đây đều là các đoạn giao lộ trọng điểm.

Lộ trình thay thế:

Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Lê Lợi; hoặc Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy - Lê Lợi - Lý Thái Tổ.

Trường hợp ùn tắc, phương tiện có thể di chuyển theo hướng về các phường Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một qua các trục Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ, Mỹ Phước - Tân Vạn…

Khu vực thứ 4 có bắn pháo hoa tầm cao là Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Các phương tiện cũng bị cấm lưu thông trên các tuyến Thùy Vân, Lê Hồng Phong, Trần Chánh Chiếu, Lê Văn Thọ (các đoạn giáp khu vực quảng trường) từ 21 giờ đến khi kết thúc chương trình.

Lộ trình thay thế:

Từ Bãi Sau đi Bãi Trước: Thùy Vân - Thi Sách - vòng xoay Đài Liệt sĩ - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thùy Vân.

Chiều ngược lại: Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - vòng xoay Đài Liệt sĩ - Thi Sách - Thùy Vân.

Các điểm bắn pháo hoa đều mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách đón năm mới.



