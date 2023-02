Đêm nhạc hi-end của Uyên Linh và ngôi sao Nhật Bản Emi Fujita

Đây là lần đầu biểu diễn tại VN của nữ ca sĩ Emi Fujita (sinh năm 1963 tại Tokyo), nên cô muốn thực hiện một đêm nhạc "đặc biệt nhất" so với những concert từng làm: chọn một không gian vừa đủ, chỉ khoảng 300 chỗ để người nghe có thể thưởng thức trọn vẹn nhất; biểu diễn cùng sân khấu với một giọng hát trẻ đương đại nổi bật tại VN. Và Uyên Linh là người được chọn. Quán quân Vietnam Idol 2010 cho biết cô rất thích thú khi nhận lời mời tham dự đêm nhạc này vì Emi Fujita vốn là một giọng hát nằm trong "tuyển tập âm nhạc" của Linh, việc hát với những ca sĩ quốc tế cũng là trải nghiệm thú vị của cô.



Emi Fujita là giọng ca nổi tiếng châu Á thập niên 1990 khi hoạt động trong nhóm nhạc Le Couple (cùng chồng - Ryuji Fujita). Những năm 2000, cùng Yao Si Ting (Diêu Tư Đình), Susan Wong, Emi Fujita là một trong những ca sĩ được sự mến mộ nồng nhiệt, đặc biệt là giới chơi âm thanh hi-end (nghe nhạc với chất lượng âm thanh cao cấp, tinh tế nhất). Emi Fujita được xem là có giọng hát thiên thần, gợi nhớ về nhiều hồi ức và khiến người nghe rung cảm. Cô sở hữu bản hit Hidamari no Uta - ca khúc nhạc phim Under one roof 2 nổi tiếng khắp nước Nhật. Nữ ca sĩ cho biết, với mỗi concert của mình, cô mong muốn người nghe nhạc có thể được thư giãn và có một giấc ngủ dễ chịu sau khi thưởng thức.