Chương trình là dịp để khán giả yêu nhạc gặp gỡ nhạc sĩ Ngô Tín, đồng thời thưởng thức những sáng tác gắn với tình yêu quê hương và những miền ký ức của ông.

Đêm nhạc do Nhóm Y khoa thân hữu phối hợp với Công ty VND Travel (Gia Lai) tổ chức, quy tụ nhiều ca sĩ đến từ TP.HCM, Khánh Hòa, Gia Lai, Đà Nẵng và một số nghệ sĩ từ nước ngoài trở về.

Nhạc sĩ Ngô Tín ẢNH: NVCC

Đáng chú ý, trong số những người tham gia biểu diễn có nhiều bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, giáo viên trong và ngoài nước. Họ không chỉ có chung tình yêu âm nhạc mà còn dành nhiều tình cảm cho các sáng tác của nhạc sĩ Ngô Tín.

Đêm nhạc sẽ trình diễn nhiều ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Ngô Tín như: Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ, Nhạt nắng chiều Quy Nhơn, Thuở yêu người, Nha Trang ơi gọi tên trong giấc mơ... Trong đó, Một thời, một đời tôi cũng là tên một sáng tác của ông, gửi gắm nỗi nhớ của một người con xa xứ về quê hương, cha mẹ, người thân và bạn bè.

Theo kế hoạch, sau đêm diễn tại Quy Nhơn, từ ngày 23 - 29.11, chương trình sẽ tiếp tục được tổ chức tại một số địa điểm ở Đắk Lắk, Khánh Hòa... Chuyến lưu diễn lần này còn là dịp để nhiều y, bác sĩ và giáo viên từ Mỹ trở về thăm quê hương, gặp gỡ người thân, bạn bè và giao lưu với khán giả yêu nhạc Ngô Tín.

Nhạc sĩ Ngô Tín cũng là một tay guitar cừ khôi ẢNH: NVCC

Ông Trần Văn Quang, đại diện ban tổ chức, cho biết công tác chuẩn bị cho chương trình đã hoàn tất. Đêm nhạc được thực hiện từ tình cảm của những người yêu mến nhạc sĩ Ngô Tín và các sáng tác của ông, mở cửa tự do, dành cho công chúng yêu âm nhạc.

Từng trải qua thời gian mắc bệnh hiểm nghèo, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua, nhạc sĩ Ngô Tín đã tìm thấy điểm tựa tinh thần từ âm nhạc, tình yêu quê hương và sự động viên, yêu mến của bạn bè, khán giả. Những tình cảm ấy tiếp thêm nghị lực để ông vượt qua bệnh tật và tiếp tục sáng tác.

Theo ông Quang, đêm nhạc không chỉ là dịp giới thiệu những ca khúc đã đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Ngô Tín, mà còn là cuộc hội ngộ ấm áp giữa người nhạc sĩ với quê hương và những người yêu nhạc.