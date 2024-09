Đêm nhạc ở Hà Nội bị hoãn, Ne-Yo lỡ hẹn với fan Việt vì bão Yagi

Bão Yagi khiến Ne-Yo không thể đến Hà Nội biểu diễn như dự kiến ẢNH: FBNV

Theo ban tổ chức, nhạc hội quốc tế 8Wonder Moon Festival sẽ diễn ra vào ngày 14.9 thay vì ngày 7.9 do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Việc dời sự kiện đến tuần sau khiến Ne-Yo không thể đến Hà Nội biểu diễn như thông báo trước đó.



Hôm 6.9, ban tổ chức đưa ra thông báo trên fanpage của 8Wonder: "Gửi những người hâm mộ yêu quý! Như các bạn có thể thấy, lễ hội mùa thu 8Wonder Moon Festival đã được dời sang ngày 13 đến 15.9 vì sự an toàn của các nghệ sĩ và người hâm mộ. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì Ne-Yo sẽ không thể biểu diễn tại đêm nhạc vào ngày mới là 14.9 do lịch trình cá nhân cố định của anh ấy".

Phía này mong nhận được sự thông cảm từ khán giả và cho biết Ne-Yo cũng đã chuẩn bị nhiều bản hit và rất mong được biểu diễn cho người hâm mộ tại Việt Nam song đành phải hẹn gặp anh dịp khác.

Ngôi sao 45 tuổi cũng không đáp ứng được lịch trình mới của đêm nhạc ở Hà Nội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, vào ngày 4.9, ban tổ chức 8Wonder Moon Festival thông báo lùi lịch tổ chức sự kiện vì lý do bất khả kháng. "Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 3 (bão Yagi) được dự báo có cường độ rất mạnh với gió to và mưa lớn diện rộng sẽ đổ bộ vào khu vực miền Bắc từ ngày 6, 7, 8.9, ban tổ chức rất tiếc phải thông báo xin lùi lịch tổ chức sự kiện 8Wonder, nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm trọn vẹn nhất cho quý khán giả và nghệ sĩ", phía này cho biết.

Bên cạnh việc ủng hộ ban tổ chức hoãn sự kiện để đảm bảo an toàn, thông tin trên cũng khiến nhiều khán giả đã mua vé đặt câu hỏi về việc dàn nghệ sĩ tham gia chương trình liệu có đáp ứng được lịch biểu diễn mới. Cùng với đó, không ít người hâm mộ hoang mang, lo lắng vì phải thay đổi kế hoạch, vé máy bay và mong ban tổ chức sớm đưa ra thông tin cập nhật để họ có sự thay đổi kịp thời.

Rapper B.I được "nhá hàng" vẫn tham gia 8Wonder Moon Festival ẢNH: BTC

Đến hôm 5.9, ban tổ chức thông báo lễ hội mùa thu 8Wonder Moon Festival sẽ chính thức diễn ra từ ngày 13 đến 15.9 tại Ocean City (Hà Nội) với 12 lễ hội lớn, 2 show diễn nghệ thuật, 18 minishow cùng nhiều hoạt động trải nghiệm. Trong đó, đêm nhạc hội quốc tế sẽ diễn ra vào tối 14.9. Ê kíp cho biết thông tin về dàn nghệ sĩ với những thay đổi mới sẽ sớm được công bố bên cạnh chính sách hủy vé, hoàn tiền đối với những khán giả không thể tham dự.

Vài tiếng sau đó, fanpage của sự kiện cũng có động thái xác nhận nam rapper Hàn Quốc B.I vẫn sẽ đến Việt Nam biểu diễn như thông tin tiết lộ từ trước.

Ne-Yo lỡ hẹn với fan Việt, khiến nhiều khán giả tiếc nuối ẢNH: BTC

Việc Ne-Yo lỡ hẹn với fan Việt khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hụt hẫng, tiếc nuối bởi đây là lần đầu tiên "tượng đài R&B" thập niên 2000 đến Việt Nam biểu diễn. Thậm chí, nhiều người mua vé tham gia sự kiện chỉ vì có sự xuất hiện của ngôi sao này.

Ne-Yo sinh năm 1979, theo đuổi đam mê âm nhạc từ khi còn nhỏ và ra mắt album đầu tay hồi 2006. Hơn 20 năm hoạt động, anh đã phát hành 8 album, sở hữu nhiều bản hit đình đám: Miss Independent, So Sick, Because of You, Sexy Love, Closer… từng "càn quét" hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ lẫn quốc tế. Anh cũng là chủ nhân của 3 giải Grammy cùng nhiều thành tựu đáng mơ ước. Tháng 6 vừa qua, Ne-Yo bắt đầu hành trình mới với tư cách là một nghệ sĩ độc lập và phát hành đĩa đơn 2 Million Secrets.

Giữa tháng 8, anh được công bố sẽ tham gia trình diễn tại nhạc hội 8Wonder Moon Festival diễn ra vào ngày 7.9 cùng với dàn nghệ sĩ trẻ: rapper Hàn Quốc B.I, ca sĩ Chi Pu, Hieuthuhai…