Ne-Yo: 'Tượng đài' R&B thập niên 2000 sắp đến Việt Nam

Từ ca sĩ vô danh đến 'hit-maker' đình đám

Ne-Yo những năm đầu sự nghiệp Ảnh: Chụp màn hình

Ne-Yo (tên thật: Shaffer Chimere Smith) sinh năm 1979 trong gia đình có cha mẹ đều là nhạc sĩ tài năng. Chàng trai người Mỹ gốc Phi sớm tìm thấy đam mê với âm nhạc rồi theo học tại Las Vegas Academy of the Arts - học viện đào tạo nghệ thuật nổi tiếng ở Nevada (Mỹ). Anh từng lấy nghệ danh GoGo, có thời gian hoạt động trong một nhóm nhạc R&B Envy. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2000, anh ký hợp đồng với Columbia Records nhưng bị hãng thu âm này sa thải trước khi có thể phát hành album đầu tiên.

Trước những thất bại đầu đời, chàng trai trẻ gốc Arkansas vẫn kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc. Anh sáng tác bài hát cho nhiều nghệ sĩ, nghệ danh mới Ne-Yo (do nhà sản xuất Big D Evans đặt, lấy cảm hứng từ nhân vật Neo trong loạt phim Ma trận) cũng dần được nhiều người biết đến hơn.

Năm 2004, nghệ sĩ 7X tạo nên bước đột phá khi sáng tác Let Me Love You cho ca sĩ Mario. Bài hát lập tức gây sốt, giành vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 và giữ vững ngôi vương suốt 9 tuần. Thành công này đưa Ne-Yo lọt vào mắt xanh của rapper Jay-Z khi ấy vốn là giám đốc điều hành của hãng thu âm Def Jam. Anh nhận được hợp đồng mới, mở ra giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong sự nghiệp âm nhạc.

Ne-Yo thời nổi đình đám với Because of You Ảnh: Chụp màn hình

Đầu năm 2006, Ne-Yo phát hành album đầu tay In My Own Words. Nhờ cơn sốt của ca khúc So Sick, album nhanh chóng giành vị trí số 1 trên Billboard 200, bán được hơn 300.000 bản trong tuần đầu tiên. Các đĩa đơn được phát hành sau đó như When You're Mad, Sexy Love cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong làng nhạc và chiếm thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album cũng được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA) chứng nhận bạch kim.

Với bước khởi đầu thành công vang dội, Ne-Yo nhanh chóng trở lại mạnh mẽ với album Because of You vào 2007. Sản phẩm tâm huyết này của nam nghệ sĩ tiếp tục khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, được RIAA chứng nhận bạch kim mang về cho anh giải Grammy đầu tiên.

Ngay sau đó, Ne-Yo tiếp tục giữ vững phong độ với album thứ ba Year of the Gentleman. Sản phẩm thành công lớn về mặt thương mại lẫn chuyên môn khi nhận được chứng nhận bạch kim kép của RIAA nhờ bán được 2 triệu bản đồng thời giúp nam ca sĩ nhận 6 đề cử Grammy, trong đó có Album của năm. Các đĩa đơn Closer, Miss Independent, Mad của ngôi sao trẻ cũng nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

Ne-Yo càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thập niên 2000, sở hữu loạt ca khúc trăm triệu view trên YouTube cùng loạt sản phẩm âm nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao Ảnh: AFP

Đến năm 2010, Ne-Yo tung album thứ tư Libra Scale với loạt thành tích ấn tượng song không còn bùng nổ như trước. Nhận thấy sự suy giảm về độ đón nhận thương mại, anh chia tay Def Jam và chuyển sang hãng thu âm Motown hai năm sau đó. Năm 2011, Ne-Yo gây "chấn động" khi bắt tay Pitbull, Afrojack, Nayer tung ra siêu hit Give Me Everything càn quét hàng loạt bảng xếp hạng từ trong nước đến quốc tế đồng thời thu hút hơn 1,1 tỉ view trên YouTube.

Album thứ năm Red được phát hành năm 2012 cùng đĩa đơn Let Me Love You (Until You Learn to Love Yourself) tiếp tục giành thứ hạng cao ở các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh và Mỹ. Những năm sau đó, anh đều đặn ra mắt loạt album: Non-Fiction (2015), Good Man (2018), Self Explanatory (2022) nhưng không còn được đón nhận nồng nhiệt như thời đỉnh cao.

Những bản hit của Ne-Yo vẫn được ghi dấu ấn trong lòng hàng triệu khán giả quốc tế và sở hữu lượng view cao ngất ngưởng trên YouTube: Miss Independent (hơn 550 triệu lượt xem), So Sick (hơn 369 triệu lượt xem), Because of You (hơn hơn 281 triệu lượt xem), Sexy Love, Closer (hơn 150 triệu lượt xem)… Ảnh: AFP

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc, Ne-Yo sở hữu nhiều thành tích đáng nể cùng loạt giải thưởng danh giá trong đó phải kể đến 3 chiếc kèn vàng Grammy. Anh cũng có cơ hội hợp tác với loạt tên tuổi đình đám: Michael Jackson, Mariah Carey, Kanye West… Ngôi sao 7X còn là "hit-maker" (nhạc sĩ tạo nên những bản hit đình đám) nổi tiếng bậc nhất thập niên 2000 với các sáng tác dành cho Celine Dion, Beyoncé, Rihanna, Mario Vazquez, Paula DeAnda, Usher…

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ, Ne-Yo bán được 29 triệu album và đĩa đơn được chứng nhận tại Mỹ. Trong khi đó, Billboard xếp hạng Give Me Everything và Knock You Down của nam ca sĩ là một trong những bài hát mùa hè hay nhất mọi thời đại. Anh cũng được truyền thông nhắc đến là một trong nghệ sĩ hàng đầu thập niên 2000.



Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Ne-Yo còn đóng phim, làm giám khảo chương trình truyền hình. Năm ngoái, anh tham gia The Masked Singer (Mỹ) và giành ngôi quán quân.

Nỗ lực tuổi 45 và đêm diễn đáng mong đợi tại Việt Nam

Hình ảnh Ne-Yo với những bộ cánh bóng bẩy, chiếc mũ fedora cùng cặp kính râm ghi dấu ấn với hàng triệu khán giả suốt nhiều năm qua Ảnh: FBNV

Ở tuổi 45 và đã đi qua những năm tháng rực rỡ nhất trong sự nghiệp, người ta vẫn thấy một Ne-Yo bền bỉ và đầy đam mê với âm nhạc. Tháng 6 vừa qua, anh bắt đầu hành trình mới với tư cách là một nghệ sĩ độc lập sau gần 20 năm gắn bó với hãng thu âm Def Jam rồi Motown. Cột mốc này được nam ca sĩ đánh dấu bằng việc phát hành đĩa đơn 2 Million Secrets cùng MV cho chính anh đạo diễn.



"Thật may mắn khi được ở vị trí này để tự quyết định số phận của mình với tư cách là một nghệ sĩ độc lập. Nghệ thuật của tôi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và tôi rất háo hức được đón nhận sự khởi đầu mới này", ngôi sao 45 tuổi chia sẻ với Billboard. Anh cũng nhắc đến sản phẩm mới trong cuộc phỏng vấn với Grammy.com: "Phải mất một thời gian trưởng thành, chín chắn, tôi mới có thể viết nên bài hát đó… Việc sáng tác thực sự có tác dụng trị liệu đối với tôi. Tôi thậm chí không gọi nó là một bài hát. Nó giống một lời thú tội hơn. Đó là quá trình tôi thú nhận những điều sai trái mà mình đã làm và nhận ra rằng cách tốt nhất để sửa chữa là nói ra và sau đó tìm cách để bước tiếp".

Ne-Yo vẫn là ngôi sao được săn đón nồng nhiệt ở thị trường quốc tế Ảnh: FBNV

Với khởi đầu mới, Ne-Yo chia sẻ anh khó mà tưởng tượng được mình đã theo đuổi sự nghiệp được hơn hai thập niên. "Thời điểm duy nhất tôi cảm thấy như đã 20 năm trôi qua là ngay sau một buổi biểu diễn, lưng và đầu gối làm phiền tôi", anh bộc bạch. Với giọng ca Sexy Love, bản thân đã cảm nhận rõ vấn đề tuổi tác từ bên trong song anh không để điều đó đánh gục mình mà không ngừng sáng tạo với tất cả năng lượng và đam mê.



Hiện Ne-Yo vừa hoàn thành chặng châu Âu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Champagne and Roses Tour trước khi bắt đầu chặng Nam Mỹ, châu Úc và châu Á từ giữa tháng 9 đến tháng 11 tới. Ở khu vực Đông Nam Á, đêm diễn của chủ nhân hit Closer tại Singapore vào ngày 6.11 và tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 9.11 tới đã được bán sạch vé.

Ngôi sao 45 tuổi sắp đến Việt Nam biểu diễn, chung sân khấu với ngôi sao Kpop B.I, Chi Pu, Hieuthuhai... Ảnh: FBNV

Nhiều ngày qua, Ne-Yo khiến người hâm mộ Việt "đứng ngồi không yên" khi anh xác nhận tham gia siêu nhạc hội 8Wonder Moon Festival 2024 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7.9 tới. Đáng nói, khán giả Việt có cơ hội gặp gỡ giọng ca Miss Independent trước cả người hâm mộ tại Philippines, Singapore, Malaysia… vốn là điểm dừng chân sắp tới của Champagne and Roses Tour.

Hiện đông đảo người hâm mộ đang mong chờ được gặp Ne-Yo "bằng xương bằng thịt" và thưởng thức những bản hit từng "làm mưa làm gió" một thời: Let Me Love You, Sexy Love, Closer, Because of You… với màn hát live bùng nổ. Cùng với đó, không ít fan kỳ vọng được "cháy" cùng Ne-Yo phiên bản trưởng thành, nhiều chiêm nghiệm hơn qua ca khúc vừa được trình làng - 2 Million Secrets.