Charlie Puth: Từ giọng ca vô danh trên YouTube đến siêu sao tỉ view

Chàng trai vô danh nổi lên từ video cover

Charlie Puth trở thành cái tên "nóng" hơn bao giờ hết khi ngày anh về Việt Nam biểu diễn đang đến gần GETTY

Charlie Puth sinh năm 1991 tại New Jersey (Mỹ). Anh bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ, sớm được mẹ dẫn dắt đến với âm nhạc cổ điển và dạy chơi piano vào năm 4 tuổi. Ngôi sao tương lai học nhạc jazz lúc lên 10 và tự thu âm album Giáng sinh để bán khi mới là một cậu học sinh lớp 6. Năng khiếu thiên bẩm cùng quá trình được tiếp xúc với nghệ thuật, được rèn luyện và học hỏi từ tấm bé đã đưa Charlie Puth đặt chân đến ngôi trường âm nhạc danh giá Berklee đồng thời trở thành tài năng âm nhạc được cả thế giới biết đến.

Với niềm đam mê dành cho âm nhạc, Charlie Puth luôn khao khát trở thành nghệ sĩ được nhiều người biết đến. Để đạt được điều đó, giọng ca sinh năm 1991 đã tạo nên kênh YouTube mang tên Charlie's Vlogs và đăng tải những video vui nhộn hay cover những ca khúc của Bruno Mars, Demi Lovato cùng nhiều nghệ sĩ yêu thích. Thế nhưng, giữa hàng triệu bản cover được đăng tải lên nền tảng này, thật khó để video của một giọng ca xa lạ nhận được sự chú ý. Năm 2011, Charlie tham gia một cuộc thi hát trên mạng và giành chiến thắng khi cover ca khúc Someone Like You (Adele) cùng với Emily Luther.

Charlie Puth trên chương trình The Ellen DeGeneres Show CHỤP MÀN HÌNH

Nhờ bản nhạc này, nam ca sĩ trẻ lọt vào mắt xanh của MC quyền lực Ellen DeGeneres. Không lâu sau đó, Charlie Puth cùng Emily Luther xuất hiện trên chương trình ăn khách The Ellen DeGeneres Show rồi được ngôi sao tiếng tăm này cho ký hợp đồng với công ty eleveneleven - nền tảng chuyên nâng đỡ những tài năng âm nhạc mới. Bước đệm từ eleveneleven giúp Charlie Puth có được hợp đồng với hãng thu âm Atlantic Records từ đó tiến nhanh trên con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong một cuộc trò chuyện với Entertainment Weekly hồi 2015, giọng ca 9X thừa nhận việc xuất hiện trên chương trình của Ellen DeGeneres là sự thay đổi lớn trong cuộc đời anh. “Tôi đã đứng trước 15 triệu người và cuối cùng đó là cách Atlantic Records tìm thấy tôi khi khi ai đó trong số họ tình cờ xem chương trình ngày hôm ấy. Điều đó thật tuyệt”, nam ca sĩ giải thích. Anh ký hợp đồng với hãng hồi 2015 và ra mắt đĩa đơn đầu tay Marvin Gaye kết hợp với Meghan Trainor. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng ở Anh, New Zealand và Ireland, đạt vị trí thứ 21 trên Billboard Hot 100 của Mỹ, mở đầu chuỗi ngày thành công rực rỡ về sau của nghệ sĩ trẻ đầy tài năng này.

Chủ nhân loạt hit tỉ view

Charlie Puth thu hút lượng fan đông đảo nhờ sở hữu loạt hit đình đám: See You Again, Attention, We Don't Talk Anymore... cùng ngoại hình điển trai, thu hút GETTY

Charlie Puth bắt đầu nổi đình đám khi kết hợp cùng Wiz Khalifa tạo nên bản hit See You Again - ca khúc xuất hiện trong bom tấn Fast & Furious 7 như một lời tri ân gửi đến tài tử quá cố Paul Walker. Bài hát nhanh chóng gây bão khắp thế giới, đạt vị trí số 1 trên iTunes Store, thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 12 tuần đồng thời tạo lập nhiều kỷ lục đáng nể. Đến nay, See You Again vẫn là một trong những ca khúc được săn đón nhiều nhất trên YouTube với gần 6 tỉ lượt xem. Bản hit này cũng nhận được 3 đề cử Grammy và 1 đề cử Quả cầu vàng. “Tôi biết bài hát đó rất đặc biệt khi tôi viết nó, nhưng tôi không nghĩ nó lại nổi tiếng như vậy”, ngôi sao đình đám này nói về bản hit tỉ view.

Từ một giọng ca vô danh trên YouTube, Charlie Puth trở thành ngôi sao tỉ view trên nền tảng khổng lồ này. Đây là điều nam ca sĩ 9X chưa từng nghĩ đến khi lập nên kênh YouTube riêng của mình. Anh từng chia sẻ: “Tôi nhớ khi tôi đăng ký YouTube vào năm 2007, tôi chỉ hy vọng tải một video lên và video đó đạt 10.000 lượt xem. Giờ đây, một thập niên sau, thật khó tin khi trở thành một phần của những video được xem nhiều nhất trên YouTube”.

Ngôi sao 32 tuổi thu hút hàng tỉ lượt xem trên YouTube lẫn TikTok đồng thời là giọng ca được săn đón nồng nhiệt tại các sân khấu quốc tế INSTAGRAM NV

Trải qua hành trình gian nan, Charlie Puth cuối cùng đã phát hành album phòng thu đầu tiên mang tên Nine Track Mind (2016) và đạt được thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng. Đến năm 2018, ngôi sao gốc New Jersey phát hành album thứ hai Voicenotes trong đó nổi tiếng nhất là ca khúc Attention - đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 đồng thời vượt mốc 1 tỉ lượt xem trên YouTube.

Độ nổi tiếng vượt bậc của Charlie Puth đem đến cho anh cơ hội cộng tác với những ngôi sao đình đám. Anh cùng Selena Gomez tạo nên siêu hit We Don't Talk Anymore (đạt hơn 3 tỉ lượt xem), hợp tác cùng Liam Pyane trong Bedroom Floor, góp giọng trong Sober của G-Eazy, ra đĩa đơn Change kết hợp với James Taylor…

Không chỉ sở hữu loạt bản hit tỉ view trên YouTube, Charlie Puth còn là ngôi sao thu hút hàng tỉ lượt xem trên TikTok. Theo Rolling Stone, tính đến tháng 11.2022, các video TikTok của nam ca sĩ đắt giá này đã thu về hơn 3,5 tỉ lượt xem và hơn 8 tỉ lưu lượng truy cập mạng.

Tái xuất ấn tượng với ‘Charlie’ và đêm diễn hứa hẹn tại Việt Nam

Sau chuỗi ngày tạm dừng lại để hoàn thiện bản thân, Charilie Puth trở lại ngoạn mục với album phòng thu thứ 3 INSTAGRAM NV

Tất cả các tác phẩm của Charlie Puth đều đạt thành tích tốt trên các bảng xếp hạng khiến nam ca sĩ luôn áp lực về những gì mình phải làm tiếp theo. Giọng ca Light Switch bắt đầu chuẩn bị cho album thứ 3 và phát hành một số bài hát trong năm 2019 nhưng không ngờ lại nhận về những phản hồi nhạt nhẽo và chẳng còn đạt được thành tích nổi bật như trước. Ngay cả danh ca Elton John cũng phải nhận xét rằng âm nhạc của Charlie Puth trong giai đoạn ấy thật khủng khiếp.

Sự sụt giảm phong độ khiến ngôi sao 9X chọn cách lùi bước về sau và đây cũng là lúc Covid-19 bùng phát. Trong thời gian ở nhà tránh dịch, “chuyên gia tạo hit” này có cơ hội ngồi lại để suy nghĩ về những gì mình muốn hát đồng thời dành thời gian lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội và cải thiện âm nhạc của mình thông qua những phản hồi từ khán giả.

Từ năm 2022, Charlie Puth trở lại với album Charlie, bận rộn thực hiện chuyến lưu diễn One Night Only rồi đến The Charlie the Live Experience INSTAGRAM NV

Với niềm cảm hứng tích lũy trong quãng thời gian bình ổn bản thân, chủ đề của album thứ ba dần thành hình trong đầu Charlie Puth. Nam ca sĩ đặt tựa album theo tên của mình - Charlie và xem những ca khúc mới là cuộc đối thoại của anh với chính bản thân. “Album này giống như một tấm gương, từ đó tôi có thể nhìn thấy chính mình. Nó đầy tổn thương và nhạy cảm, đồng thời cũng rất gần với tính cách của tôi”, anh chia sẻ về “đứa con tinh thần” được trình làng vào tháng 10.2022.

Album Charlie nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn và được công chúng đón nhận nồng nhiệt qua các ca khúc: Light Switch, That's Hilarious, Smells Like Me, I Don't Think That I Like Her, Loser… Đặc biệt, lần này Charlie Puth còn kết hợp với Jungkook (BTS) trong bản hit Left and Right và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ quốc tế.

Sau thành công của album phòng thu thứ 3, Charlie Puth đang bận rộn với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience. Tour diễn hoành tráng của chủ nhân hit See You Again đang diễn ra ở Bắc Mỹ và dự kiến kết thúc chặng này vào ngày 11.7 ở Los Angeles (Mỹ). Ngôi sao 32 tuổi cũng lên lịch đưa tour diễn đình đám này đến châu Á, Úc và New Zealand vào cuối năm nay.

Sau khi hoàn thành đêm diễn tại Los Angeles vào ngày 11.7, Charlie Puth có gần 2 tuần để nghỉ ngơi và đến Việt Nam biểu diễn vào ngày 22.7 tới INSTAGRAM NV

Từ tháng 6.2023, người hâm mộ Charlie Puth tại Việt Nam vỡ òa khi nam ca sĩ xác nhận đến Nha Trang biểu diễn tại đại nhạc hội 8Wonder vào ngày 22.7 tới. Mới đây nhất, nam ca sĩ gây chú ý khi hé lộ trên website chính thức rằng đêm diễn sắp tới tại Việt Nam nằm trong khuôn khổ tour diễn toàn cầu The Charlie Live Experience. Như vậy, Nha Trang của Việt Nam là điểm đến đầu tiên ở châu Á đón Charlie Puth cùng tour The Charlie Live Experience đến biểu diễn, trước cả Hồng Kông, Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Singapore, Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) - vốn được lên lịch vào tháng 10.2023.

Với động thái kể trên, giọng ca We Don't Talk Anymore sẽ mang trọn vẹn set diễn mà anh dàn dựng cho The Charlie Live Experience chiêu đãi người hâm mộ Việt. Buổi biểu diễn gồm nhiều ca khúc trong album mới nhất của giọng ca người Mỹ cùng với đó là loạt hit đình đám làm nên tên tuổi của siêu sao toàn cầu này: Attention, We Don't Talk Anymore, How Long, One Call Away…

Trước khi về Việt Nam, Charlie Puth từng khiến fan Việt thích thú khi xuất hiện trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022 (qua video) và đặt câu hỏi tiếng Anh cho một thí sinh.