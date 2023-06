Jungkook (BTS) ngủ gật thu hút 6 triệu lượt xem

Jungkook nghịch ngợm trong buổi livestream trước khi ngủ quên CẮT TỪ CLIP

Lúc 7 giờ sáng 12.6, Jungkook (BTS) mở livestream trên nền tảng Weverse nhằm tương tác với người hâm mộ. Tuy nhiên, trong lúc đang phát trực tiếp, nam thần tượng bỗng… ngủ gật và thiếp đi trong khoảng 21 phút. Sau đó, anh tỉnh dậy và tắt buổi livestream.

Theo Insight (Hàn Quốc), dáng ngủ của em út nhóm BTS được "phơi bày" trên livestream trong 21 phút thu hút đến 6,7 triệu người xem trực tiếp. Nhiều người hâm mộ phấn khích khi được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc rất đời thường và gần gũi của Jungkook.

Video cảnh Jungkook nằm ngủ khi đang livestream được chia sẻ rầm rộ CẮT TỪ CLIP

Loạt ảnh màn hình Jungkook "ngủ nướng" cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng lớn và trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi. Phần lớn dân mạng và báo chí đều tỏ ra thích thú với giấc ngủ ngắn ngon lành của nam thần tượng. Theo Allkpop, đoạn video về giấc ngủ trên sóng livestream của Jungkook còn được đưa lên bản tin ở châu Âu.

Allkpop cho biết chủ đề Jungkook ngủ quên khi livestream được đưa lên bản tin nước ngoài CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP

Trang Allkpop tổng hợp bình luận từ dân mạng xứ kim chi: "Jungkook ngủ ngon thật", "Thật sự hài hước. Jungkook chỉ ngủ gật nhưng cuối cùng lại được lên bản tin", "Cậu ấy ngủ quên trước ánh mắt của hàng triệu người đang theo dõi", "Tại sao Jungkook lại đáng yêu như vậy?" "Anh ấy chỉ đang ngủ nhưng thật buồn cười"…

Sinh năm 1997, Jungkook chính thức ra mắt với vai trò giọng ca chính của BTS khi mới 16 tuổi. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng kỹ năng trình diễn ổn định, Jungkook không chỉ được mệnh danh là "em út vàng" của BTS mà còn là một trong những thành viên có lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhóm. Hiện, những chủ nhân hit Dope đang tạm ngừng hoạt động nhóm do hai thành viên Jin và J-Hope đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Jungkook sở hữu lượng fan đông đảo FB NV

Hai trong số bảy thành viên BTS đang đi lính FB NV

Jungkook cũng có sự nghiệp solo thành công. Anh từng phát hành các ca khúc solo và được đánh giá cao như Begin, Euphoria, My time… Tháng 6.2022, mỹ nam 26 tuổi hợp tác cùng ca sĩ đình đám người Mỹ Charlie Puth trình làng ca khúc Left and right. Cuối năm 2022, Jungkook phát hành đĩa đơn Dreamers, hợp tác với ca sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Bài hát này được nằm trong album chính thức của World Cup 2022.