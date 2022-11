Đêm nhạc Phú Quang 'Mới thôi… mà đã một đời'

Tháng 11 âm lịch năm Chính Hòa thứ 18 (1697) thời Lê Hi Tông (1675 - 1716), nhóm sử thần do Hình bộ Thượng thư, tri Trung thư giám, Lai Sơn tử Lê Hi dẫn đầu đã tiến hành đề tựa cho bộ sử mà họ vừa khảo đính và chép nối được cập nhật gần nhất. Lịch sử đất nước được biên chép từ Hồng Bàng thị đến thời vị vua tiền nhiệm là Lê Gia Tông (1671 - 1675).