Đêm nhạc Trịnh Công Sơn là sự kiện của năm du lịch quốc gia

Theo Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng, đêm nhạc Trịnh Công Sơn sẽ được tổ chức tại Quảng Nam trong Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022.

Lý giải điều này, ông Hồng cho biết tại họp báo thông tin về Năm du lịch quốc gia diễn ra sáng 23.2 tại Hà Nội: “Thứ nhất, tại TP.Hội An có một sản phẩm du lịch mới, có một không gian để tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thứ hai, chúng tôi tri ân nhạc sĩ, cũng là giới thiệu không gian du lịch đó. Vì thế, sẽ có đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại đây”.

Trước đó, Hội An đã theo đuổi việc tổ chức không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại di sản văn hóa thế giới này. Nhiếp ảnh gia Dương Minh Long cũng tặng gia đình nhạc sĩ kho tư liệu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà ông tìm kiếm và chụp trong suốt 11 năm. Món quà này khi đó đã được dự kiến sẽ sử dụng cho bảo tàng Trịnh Công Sơn tại Huế và không gian văn hóa Trịnh Công Sơn tại Hội An.

Trong kho tư liệu có nhiều bài báo viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có cả lệnh cấm không cho Trịnh Công Sơn hát từ phía chính quyền miền Nam trước năm 1975 cùng nhiều thư tình, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của một người bạn gái mà nhạc sĩ từng có tình cảm...





Ông Hồng cũng cho biết, về tổng thể Quảng Nam sẽ chủ trì chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc. Các sự kiện này nằm trong 6 chương trình diễn ra suốt năm, gồm: Du xuân đất Quảng, Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm, Du lịch Chu Lai điểm hẹn, Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại, Du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè, Du lịch Sắc màu di sản. Bên cạnh đó, Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 còn có 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 40 tỉnh, thành tổ chức.

Ông Hồng cho biết, với 6 chương trình lớn như vậy, ban tổ chức kỳ vọng đều ở tất cả. “Vấn đề kỳ vọng vào chương trình nào nhất, chúng tôi cho rằng các hoạt động của 62 sự kiện, 6 chương trình đều kỳ vọng thu hút như nhau. Đó là các chương trình tổ chức với phân bố trải dài khắp ở tỉnh chứ không riêng gì ở khu di sản. Chúng tôi kỳ vọng đón khách”, ông Hồng nói.

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Năm du lịch quốc gia 2022 là lễ khai mạc với chủ đề Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh. Buổi lễ được tổ chức tại Đảo Ký ức Hội An (TP.Hội An, Quảng Nam) vào 25.3. Chương trình được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ bế mạc vào cuối tháng 12, được tổ chức tại khu VinWonder Hội An.

Cũng theo ban tổ chức, để chuẩn bị cho Năm du lịch quốc gia, Quảng Nam đã sẵn sàng 834 cơ sở lưu trú với gần 17.000 phòng, trong đó có 52 khách sạn 3 - 5 sao với 7.400 phòng, 80 đơn vị lữ hành.