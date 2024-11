Đem súng pháo đi giải quyết mâu thuẫn, dùng mã tấu chém người

Ngày 4.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can dùng súng pháo và mã tấu giải quyết mâu thuẫn để điều về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Võ Minh Thật (27 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long), Trương Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), Nguyễn Hoàng Nhựt (20 tuổi) và Nguyễn Vũ Linh (28 tuổi, cùng ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).

2 bị can Trương Vĩnh Khang và Nguyễn Vũ Linh tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, tối 27.10, Thật rủ Khang, Nhựt, Linh và T.G.B (16 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm) mang theo súng đi đến ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, H.Vũng Liêm tìm nhóm người có mâu thuẫn trước đó với Thật để bắn hù dọa.

2 bị can Nguyễn Hoàng Nhựt và Võ Minh Thật tại cơ quan công an ẢNH: NAM LONG

Đến nơi, thấy nhóm người này đang ngồi nhậu, Khang lấy khẩu súng pháo bắn một phát. Sau đó, có người trong bàn nhậu ném ghế về phía nhóm của Thật. Nhựt và Linh ném vỏ chai bia về hướng bàn nhậu.

Khi bị 1 người dùng dao tự chế chém vào lưng, Khang tiếp tục bắn thêm 1 phát súng rồi cả nhóm bỏ đi về hướng xã Tân An Luông và đưa súng cho B. cất giấu.

Khẩu súng pháo bị công an thu giữ ẢNH: NAM LONG

Đến khoảng 0 giờ 28.10, nhóm của Thật đem theo 2 cây dao và 1 ống tuýp trở lại tìm nhóm đối thủ để hơn thua, nhưng những người này đã giải tán. Tức giận nên khi nhìn thấy 2 xe máy dựng bên lề đường, Thật, Linh và Khang dùng dao chém vào 1 chiếc gây hư hỏng.

Số dao, kiếm, mã tấu bị thu giữ ẢNH: NAM LONG

Các bị can trong vụ dùng súng pháo và mã tấu giải quyết mâu thuẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.