Đêm thành phố lung linh cùng 'Ánh sáng niềm tin và khát vọng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh sáng niềm tin và khát vọng do Sở VH - TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật thực hiện, với sự phối hợp của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM, nhằm tôn vinh hành trình vẻ vang của Đảng, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập - tự chủ - hội nhập sâu rộng cùng thời đại. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ánh sáng niềm tin và khát vọng gồm 3 phần: Rạng rỡ Việt Nam, Đất nước vươn mình, Việt Nam quang vinh;.có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Anh Bằng, Duyên Quỳnh, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Hoàng Bách, Thanh Ngọc… Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp cùng âm nhạc, sân khấu và hình ảnh biểu tượng, mang đến những cung bậc cảm xúc trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa cho khán giả.

Dấu ấn của chương trình Ánh sáng niềm tin và khát vọng

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Khánh Ngọc, Đào Mác... cùng các nghệ sĩ mở đầu chương trình Ánh sáng niềm tin và khát vọng với loạt ca khúc Cung đàn mùa xuân - Đảng đã cho ta mùa xuân - Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi Ảnh: T.A

Ở chương 1 - Rạng rỡ Việt Nam, chương trình tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua những cột mốc quan trọng như hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Cách mạng tháng Tám, chiến dịch Điện Biên Phủ... được lồng ghép khéo léo trong từng tiết mục.

Các tiết mục khắc họa những dấu mốc oai hùng, đi cùng với âm hưởng hào sảng của dàn nhạc và hợp xướng Ảnh: T.A

Chương trình dàn dựng công phu, quy tụ lực lượng gồm ca sĩ, diễn viên múa... Ảnh: T.A

Ca sĩ Thanh Ngọc - Hồ Trung Dũng khép lại chương 1 bằng ca khúc Việt Nam ngày mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Ảnh: Thạch Anh

Chương 2 - Đất nước vươn mình tập trung phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và năng động của đất nước sau Đại hội XIV. Các tiết mục âm nhạc của chương mang hơi thở thời đại, trong đó phải kể đến loạt ca khúc như Việt Nam tươi đẹp, Ngàn ước mơ Việt Nam, Một chân trời mới, Việt Nam tinh hoa...

Ca sĩ Duyên Quỳnh kết hợp ăn ý cùng Tùng Lâm trong ca khúc Tình yêu đất nước, khơi gợi cảm xúc cho khán giả Ảnh: T.A

Thảo Trang - Bảo Kun góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam rạng rỡ thông qua âm nhạc Ảnh: T.A

Đông Nhi diện áo dài truyền thống, khoe giọng hát trong ca khúc Việt Nam tinh hoa. Điểm nhấn của tiết mục là tôn vinh những loại hình nghệ thuật văn hóa của dân tộc Ảnh: T.A

Chương 3 - Việt Nam quang vinh: Hân hoan trong niềm vui chung của đất nước sau thành công của Đại hội XIV, TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Thành phố không chỉ phát triển cho riêng mình, mà phải phát triển để lan tỏa, để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng quốc gia, cho ổn định xã hội.

Ca khúc Thành phố Hồ Chí Minh niềm tin ngời sáng với phần trình diễn của Anh Bằng, Phạm Trang, Duyên Huyền, Thanh Nguyên Ảnh: T.A