Đêm thành phố lung linh cùng 'Ánh sáng niềm tin và khát vọng'

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Ánh sáng niềm tin và khát vọng do Sở VH - TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật thực hiện, với sự phối hợp của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM, nhằm tôn vinh hành trình vẻ vang của Đảng, lan tỏa niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập - tự chủ - hội nhập sâu rộng cùng thời đại. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ánh sáng niềm tin và khát vọng gồm 3 phần: Rạng rỡ Việt Nam, Đất nước vươn mình, Việt Nam quang vinh;.có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Anh Bằng, Duyên Quỳnh, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Hoàng Bách, Thanh Ngọc… Những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp cùng âm nhạc, sân khấu và hình ảnh biểu tượng, mang đến những cung bậc cảm xúc trang trọng, ấm áp và giàu ý nghĩa cho khán giả.
Dấu ấn của chương trình Ánh sáng niềm tin và khát vọng
Ở chương 1 - Rạng rỡ Việt Nam, chương trình tái hiện những năm tháng đấu tranh đầy kiên cường của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua những cột mốc quan trọng như hình ảnh Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước, Cách mạng tháng Tám, chiến dịch Điện Biên Phủ... được lồng ghép khéo léo trong từng tiết mục.
Chương 2 - Đất nước vươn mình tập trung phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và năng động của đất nước sau Đại hội XIV. Các tiết mục âm nhạc của chương mang hơi thở thời đại, trong đó phải kể đến loạt ca khúc như Việt Nam tươi đẹp, Ngàn ước mơ Việt Nam, Một chân trời mới, Việt Nam tinh hoa...
Chương 3 - Việt Nam quang vinh: Hân hoan trong niềm vui chung của đất nước sau thành công của Đại hội XIV, TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Thành phố không chỉ phát triển cho riêng mình, mà phải phát triển để lan tỏa, để đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng quốc gia, cho ổn định xã hội.
Bình luận (0)