Tùng Dương, Hồng Nhung gây xúc động trong chương trình 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Chương trình có thời lượng khoảng 90 phút, chia thành 3 phần với nội dung xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tham gia như Hồng Nhung, Tạ Minh Tâm, Tùng Dương, Mỹ Linh, Đức Phúc, Hoàng Thùy Linh, Dương Hoàng Yến... cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư), bà Bùi Thị Minh Hoài (Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)…

Những màn trình diễn ấn tượng trong 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Mở đầu chương trình nghệ thuật Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là sự xuất hiện của ca sĩ Tùng Dương - Mỹ Linh trong ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi. Giai điệu hào hùng kết hợp cùng giọng hát đầy nội lực của bộ đôi nghệ sĩ như khơi gợi niềm tự hào đối với người nghe Ảnh: Dương Duy

Ở chương 1 - Tráng ca dưới cờ Đảng, chương trình mang thông điệp tầm nhìn về con đường giải phóng đất nước và kỳ tích độc lập - thống nhất, được xây dựng như một hành trình lịch sử - tư tưởng - cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trên sân khấu, những cột mốc lịch sử được tái hiện đầy chân thật khiến người xem xúc động. Những ca khúc như Mười chín tháng Tám, Hò kéo pháo, Đường lên phía trước, Đất nước trọn niềm vui… với màn trình diễn của Đông Hùng, NSND Tạ Minh Tâm kết hợp với hoạt cảnh được dàn dựng công phu khơi gợi lại chặng đường oai hùng của dân tộc, khiến người xem xúc động.

Những cột mốc lịch sử của dân tộc được tái hiện trên sân khấu Ảnh: Dương Duy

Ca sĩ Đông Hùng khoe chất giọng nội lực trong ca khúc Đường lên phía trước Ảnh: Chụp màn hình

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện Đất nước trọn niềm vui. Trên sân khấu, hình ảnh cờ và hoa rộn ràng trong ngày thống nhất được tái hiện, mang lại cảm xúc cho người xem Ảnh: Chụp màn hình

Chương 2 - Với Đảng, trọn niềm tin yêu, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay. Đặc biệt, thời gian qua, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng đã tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những ca khúc như Hát về cây lúa hôm nay, Tự nguyện, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Đảng đã cho ta một mùa xuân… với phần trình diễn của Tấn Minh, Hồng Nhung… góp phần lan tỏa thông điệp mà chương 2 muốn truyền tải.

Ca sĩ Tấn Minh thể hiện Hát về cây lúa hôm nay Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Hồng Nhung thể hiện Hà Nội niềm tin và hy vọng. Hình ảnh rạng rỡ của cô trên sân khấu khiến khán giả xúc động Ảnh: Chụp màn hình

Chương 3 - Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng với thông điệp tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV. Các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Ca sĩ Bảo Trâm hòa giọng trong ca khúc Vươn cao Việt Nam. Các tiết mục trong chương trình được dàn dựng công phu, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên Ảnh: Chụp màn hình

Sân khấu màn trình diễn Việt Nam tinh hoa với phần thể hiện của Đức Phúc, Erik, Trang Pháp và Dương Hoàng Yến Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc.

Đây được xem là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.