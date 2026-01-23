Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Dấu ấn của chương trình 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng'

Chương trình có thời lượng dự kiến 90 phút, chia thành 3 phần với nội dung xuyên suốt là Tầm nhìn mới - Kỳ tích mới - Kỷ nguyên mới. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tham gia, cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, tạo nên những màn trình diễn hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam Ảnh: TL

Ở chương 1 - Tráng ca dưới cờ Đảng, chương trình mang thông điệp tầm nhìn về con đường giải phóng đất nước và kỳ tích độc lập - thống nhất, được xây dựng như một hành trình lịch sử - tư tưởng - cảm xúc, tái hiện con đường dân tộc Việt Nam đi tới Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trong khi đó, chương II - Với Đảng, trọn niềm tin yêu, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng giúp đất nước đạt tới kỳ tích phát triển ngoạn mục hôm nay. Đặc biệt, thời gian qua, những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng được Đảng khởi xướng đã tiếp tục tạo ra bước ngoặt mới, vận hội mới mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương 3 - Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng với thông điệp tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV. Các tiết mục khẳng định niềm tin vào cơ đồ rực rỡ của Tổ quốc, tinh thần đoàn kết dưới lá cờ vẻ vang của Đảng để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV.

Chương trình khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường, hạnh phúc. Đây được xem là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị - văn hóa - nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.