Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễm My 6X tiết lộ sự thay đổi sau 32 năm hôn nhân

Thạch Anh
Thạch Anh
21/01/2026 16:04 GMT+7

Sau 32 năm gắn bó, Diễm My 6X duy trì tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân. Hành trình này giúp nữ diễn viên trưởng thành, chín chắn hơn.

Diễn viên Diễm My 6X gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời. Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên Cô ba Sài Gòn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả. Theo tiết lộ, bộ ảnh cũng là cột mốc kỷ niệm chặng đường 32 năm ngày cưới của “nữ hoàng ảnh lịch” và chồng là doanh nhân Tôn Đức.

Nói về tổ ấm hiện tại, Diễm My 6X bộc bạch: “32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp”.

Cũng theo nữ diễn viên, quãng thời gian gắn bó giúp cô và người bạn đời có những thay đổi rõ rệt. Diễm My 6X tâm sự thêm chặng đường hôn nhân giúp họ trở nên “chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con”. Dịp này, “nữ hoàng ảnh lịch” cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, khán giả đã dành những lời chúc yêu thương đến hai vợ chồng nhân kỷ niệm ngày cưới. Cô bộc bạch: “Sự quan tâm và tình cảm của mọi người là niềm vui, sự động viên rất lớn với tôi và gia đình”.

Tổ ấm hạnh phúc của Diễm My 6X

Diễm My 6X tiết lộ sự thay đổi sau 32 năm hôn nhân - Ảnh 1.

Diễm My khoe nhan sắc rạng rỡ trong thiết kế váy trắng cùng kiểu tóc cổ điển. Dù đã ngoài 60, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước nhưng tên tuổi của cô vẫn được công chúng quan tâm

ẢNH: FBNV

- Ảnh 2.

Ngoài sắc vóc, phong cách thời trang của Diễm My 6X cũng được khen ngợi. Cô trung thành với hình ảnh thanh lịch, sang trọng. Giữ được vóc dáng thon thả giúp nữ diễn viên “cân” được nhiều phong cách khác nhau. Không bận tâm nhiều về tuổi tác, Diễm My 6X tiết lộ bí quyết giữ sắc vóc đến từ suy nghĩ tích cực. Nhờ vậy mà tâm hồn cô “trẻ” hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn

ẢNH: FBNV

- Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “My cho rằng tuổi tác tăng thêm là điều hiển nhiên trong cuộc đời nên không thấy áp lực hay lo lắng”

ẢNH: FBNV

- Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng một trong những bí quyết giúp Diễm My 6X trẻ trung như hiện tại đến từ việc có tổ ấm viên mãn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời, không ngại dành cho anh những lời “có cánh”. Chồng doanh nhân cũng thường “hộ tống” sao phim Mẹ chồng tham gia các sự kiện hay gặp gỡ bạn bè

ẢNH: FBNV

- Ảnh 5.

Diễm My chia sẻ một trong những bí quyết giữ gìn tổ ấm hạnh phúc là sự tin tưởng. Sau hơn 30 năm gắn bó, cả hai không còn ghen tuông trong đời sống hôn nhân. Nữ diễn viên phim Mẹ chồng quan niệm vợ chồng phải đồng cam cộng khổ trong những lúc thăng trầm. Cô khẳng định tình yêu của gia đình là nguồn động lực giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

ẢNH: FBNV

Diễm My kết hôn cùng chồng là doanh nhân Tôn Đức vào năm 1994, có với nhau 2 người con. Sau khi lập gia đình, diễn viên phim Dòng sông hoa trắng vẫn thỉnh thoảng tham gia các dự án phim ảnh, song cũng cân bằng thời gian cho tổ ấm. Trải qua 32 năm, hôn nhân của sao nữ 6X khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My: Tôi không biết nấu ăn nhưng vẫn giữ được chồng

Hơn 30 năm đồng hành với ông xã Tôn Đức, 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm My cho rằng có rất nhiều yếu tố để dựng xây, vun đắp cho một mái ấm hạnh phúc chứ không chỉ riêng chuyện người phụ nữ phải biết nấu ăn.

