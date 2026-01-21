Diễm My 6X tiết lộ sự thay đổi sau 32 năm hôn nhân

Sau 32 năm gắn bó, Diễm My 6X duy trì tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân. Hành trình này giúp nữ diễn viên trưởng thành, chín chắn hơn.
Diễn viên Diễm My 6X gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc tình cảm bên người bạn đời. Ở tuổi ngoài 60, nữ diễn viên Cô ba Sài Gòn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon thả. Theo tiết lộ, bộ ảnh cũng là cột mốc kỷ niệm chặng đường 32 năm ngày cưới của “nữ hoàng ảnh lịch” và chồng là doanh nhân Tôn Đức.
Nói về tổ ấm hiện tại, Diễm My 6X bộc bạch: “32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp”.
Cũng theo nữ diễn viên, quãng thời gian gắn bó giúp cô và người bạn đời có những thay đổi rõ rệt. Diễm My 6X tâm sự thêm chặng đường hôn nhân giúp họ trở nên “chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con”. Dịp này, “nữ hoàng ảnh lịch” cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, khán giả đã dành những lời chúc yêu thương đến hai vợ chồng nhân kỷ niệm ngày cưới. Cô bộc bạch: “Sự quan tâm và tình cảm của mọi người là niềm vui, sự động viên rất lớn với tôi và gia đình”.
Tổ ấm hạnh phúc của Diễm My 6X
Diễm My kết hôn cùng chồng là doanh nhân Tôn Đức vào năm 1994, có với nhau 2 người con. Sau khi lập gia đình, diễn viên phim Dòng sông hoa trắng vẫn thỉnh thoảng tham gia các dự án phim ảnh, song cũng cân bằng thời gian cho tổ ấm. Trải qua 32 năm, hôn nhân của sao nữ 6X khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.
