Đem vàng Bảo Tín Minh Châu bán cho doanh nghiệp khác có bị rớt giá?

Chiều nay 25.3, loạt cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đột ngột đóng cửa và có cơ quan công an tới làm việc. Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp và cơ quan quản lý đều chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức gì liên quan đến vụ việc này.

Trên các diễn đàn, hội nhóm, nhiều người bày tỏ lo lắng trước sự việc các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa

Tuy nhiên, nhiều người đang cầm vàng vật chất cũng như cầm phiếu hẹn mua vàng của Bảo Tín Minh Châu bày tỏ khá lo lắng.

Chị Trần Ngọc Hương (trú P.Phú Diễn, Hà Nội) cho biết, từ lâu, chị thường xuyên mua vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu. "Cứ có tiền tiết kiệm, được 1 - 2 chỉ là tôi đi mua ngay, từ khi vàng mới khoảng 83 triệu đồng/lượng cho tới nay chưa từng ngừng. Nếu các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục đóng cửa thời gian dài, tôi lo ngại việc bán lại vàng khi cần thiết có thể gặp khó khăn hoặc không được giá", chị Hương nói.

Trên các hội nhóm, diễn đàn đề vàng, thông tin nổi bật nhất từ chiều tới tối 25.3 phần lớn liên quan tới vụ việc tại Bảo Tín Minh Châu.

Nội dung chủ yếu bày tỏ lo ngại về tính thanh khoản khi bán lại vàng của Bảo Tín Minh Châu. Nhiều người mua vàng đã trả hết tiền và nhận phiếu hẹn giao hàng cũng đang thấp thỏm lo không biết thời gian tới sự việc sẽ diễn biến thế nào.

Một động thái đáng chú ý liên quan là chiều tối 25.3, trên website chính thức của Bảo Tín Mạnh Hải, doanh nghiệp này niêm yết thu mua lại vàng nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu chỉ 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn cả giá vàng nguyên liệu 4 số 9.

Sau đó không lâu, trên website của Bảo Tín Mạnh Hải thậm chí đã bỏ hẳn dòng niêm yết giá mua vào nhẫn ép vỉ vàng rồng Thăng Long.

Các doanh nghiệp mua lại vàng của nhau thế nào?

Theo tìm hiểu, thông thường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng luôn mua lại vàng chính mình bán ra, đồng thời cũng mua lại vàng của các thương hiệu khác.

Ví dụ, trên bảng giá của Phú Quý có niêm yết giá mua vào và bán ra các loại như vàng miếng SJC, vàng nhẫn 4 số 9 SJC, vàng nhẫn 4 số 9 Phú Quý, các loại vàng trang sức của thương hiệu này. Ngoài ra, Phú Quý cũng mua vào vàng 4 số 9 phi SJC nói chung.

Từ 13 giờ 23 ngày 25.3 đến hết ngày, Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá vàng thêm lần nào, dù các thương hiệu khác đều điều chỉnh giảm giá

Hoặc với chính Bảo Tín Minh Châu, ngoài các sản phẩm của doanh nghiệp này, trên bảng giá, Bảo Tín Minh Châu còn niêm yết giá mua vào vàng của các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý; các vàng thương hiệu khác; vàng nguyên liệu. Vàng nguyên liệu có mức giá thu mua vào thấp nhất, rồi đến vàng các thương hiệu khác.

Nhìn chung, hiện nay, các doanh nghiệp thu mua vào vàng các thương hiệu khác hoặc vàng nguyên liệu thấp hơn đáng kể vàng của thương hiệu mình bán ra.

Ví dụ, chốt ngày 25.3, giá vàng nhẫn 4 số 9 phi SJC được Phú Quý mua vào ở mức 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn 7,5 triệu đồng so với mỗi lượng vàng nhẫn tròn 4 số 9 của Phú Quý.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, tại thời điểm hơn 21 giờ ngày 25.3, vàng nguyên liệu 4 số 9 được niêm yết mua vào 158 triệu đồng/lượng, thấp hơn 11 triệu đồng so với mỗi lượng vàng nhẫn 4 số 9 của thương hiệu này.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vàng, bạc cho biết: đối với vàng của thương hiệu khác, cửa hàng có thể mua vào hoặc không, tùy thời điểm. Điều này do bộ phận kinh doanh quyết định dựa trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

"Khi mua lại vàng từ thương hiệu khác, cửa hàng sẽ kiểm tra sơ bộ xem sản phẩm có nguyên vỉ của thương hiệu hay không. Cửa hàng sẽ thông báo cho khách hàng về việc phải bóc vỉ để nấu kiểm tra tuổi vàng. Giá mua vào sẽ theo tuổi của vàng", vị này nói.

Về cơ bản, miễn vàng khách hàng đem tới là vàng chuẩn, đạt chất lượng thì việc bán lại vàng vẫn đảm bảo giá trị, quyền lợi cho khách. Trường hợp xấu nhất là khách sẽ phải bán vàng với mức giá của vàng nguyên liệu.

Suốt từ 13 giờ 23 ngày 25.3 đến hết ngày, Bảo Tín Minh Châu không cập nhật điều chỉnh giá vàng thêm lần nào. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng vàng rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn ở mức mua vào 172,5 triệu đồng/lượng và bán ra 175,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC ở mức mua vào 172 triệu đồng/lượng và bán ra 175 triệu đồng/lượng. Giá mua vào vàng thương hiệu như DOJI, PNJ,Phú Quý là 172 triệu đồng/lượng; vàng thương hiệu khác là 163 triệu đồng/lượng; vàng nguyên liệu 4 số 9 là 161 triệu đồng/lượng... Trong khi đó, giá vàng đã được các doanh nghiệp khác đồng loạt điều chỉnh giảm trong chiều 25.3, thấp hơn mức giá Bảo Tín Minh Châu niêm yết. Vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chốt ngày ở mức mua vào 170,5 triệu đồng/lượng và bán ra 173,5 triệu đồng/lượng.



