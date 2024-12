Demi Moore từng nghĩ sự nghiệp tại Hollywood đã kết thúc

Demi Moore từng có cảm giác là một người ngoài cuộc tại Hollywood khi không tìm được kịch bản phim phù hợp trong suốt nhiều năm ẢNH: REUTER

Khi xuất hiện trong tập podcast mới của The Hollywood Reporter, minh tinh 62 tuổi cho biết cô bắt đầu tự hỏi liệu sự nghiệp của mình đã kết thúc hay chưa, khi cơ hội diễn xuất bắt đầu giảm dần.

Sự nghiệp điện ảnh của Demi Moore bị đình trệ do một loạt tác phẩm không mấy thành công, bắt đầu bằng The Scarlet Letter (1995), sau đó là phim chính kịch Now and Then và phim kinh dị The Juror (1996).

Điều này khiến ngôi sao 6X phát hiện ra rằng cô trông quá đẹp để đóng vai người lớn tuổi và không đủ trẻ để vào vai nữ chính. Demi Moore giải thích: "Tôi không biết mình phù hợp hay thuộc về nơi nào. Tôi đã tự hỏi liệu mình phải làm việc này như thế nào. Dường như sự nghiệp của tôi tại Hollywood đã kết thúc".

Cuối cùng, Demi Moore đã giảm bớt số lượng phim tham gia, ngoại trừ một số vai phụ, như vai khách mời trong Charlie's Angels: Full Throttle (2003) và gần nhất là vai chính trong The Substance - bộ phim giúp cô nhận được sự công nhận từ giới phê bình và có khả năng tranh giải Oscar.

Demi Moore trong phim The Substance nói về sự lão hóa ẢNH CẮT TỪ TRAILER PHIM

Ngay sau khi đọc kịch bản của The Substance, bà mẹ 3 con nhớ lại cảm giác hoàn toàn bị choáng ngợp: "Nó thực sự làm tôi say mê, cách mà nó khám phá chủ đề về lão hóa quá thú vị. Phần còn lại của bộ phim là một lãnh địa mới đối với tôi - một bộ phim kinh dị về cơ thể. Nhưng với tư cách là một diễn viên, có rất nhiều thách thức, không chỉ về khía cạnh thể chất với các bộ phận giả, mà còn là sự thô sơ về mặt cảm xúc cần được truyền tải với rất ít lời thoại".

Mặc dù đồng cảm với nhân vật của mình - Elisabeth Sparkle trong The Substance nhưng Demi Moore vẫn chỉ ra sự khác biệt giữa họ: "Elizabeth Sparkle và tôi rất khác nhau. Nếu bạn để ý, cô ấy không có bạn bè, không có gia đình, không có sự cân bằng trong cuộc sống. Toàn bộ sự phản ánh giá trị của cô ấy chỉ nằm ở bên ngoài. Tôi hiểu giá trị thực sự của con người không phải nằm ở bên ngoài".