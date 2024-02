Đền Bà Chúa Kho lại quá tải khách 'vay tiền' đầu năm

Đền Bà Chúa Kho là đền thờ mẫu nằm tại lưng chừng núi Kho. Ngôi đền này từ lâu đã được người dân truyền tai nhau là nơi rất linh thiêng để đi "vay tiền", xin lộc đầu năm mới.

Người dân đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc hôm nay 18.2 NGUYÊN QUANG

Theo ghi nhận trong những ngày đầu năm mới, tại đền Bà Chúa Kho, người dân nườm nượp vào thắp hương, dâng lễ xin lộc dù chưa phải là ngày chính hội (ngày 14 tháng giêng, tức ngày 23.2).

Theo Ban Quản lý đền Bà Chúa Kho, du khách thập phương đổ về đền rất đông, mỗi ngày khoảng 3.000 - 5.000 người.

"Để đảm bảo cho người dân đến lễ thuận tiện và an toàn, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Bên phía trong đền được bố trí nhân viên bảo vệ phối hợp với công an để đảm bảo an ninh, trật tự", đại diện Ban Quản lý đền Bà Chúa Kho nói.

Theo vị đại diện này, dù đơn vị liên tục nhắc nhở du khách đề phòng, bảo vệ tài sản cá nhân trên loa khi đi lễ nhưng do quá đông người, vẫn xảy ra tình trạng móc túi. Ngoài ra, đơn vị cũng yêu cầu du khách không thắp hương bên trong đền để đề phòng cháy, nổ.

"Quan điểm của chúng tôi là cố gắng làm những gì tốt nhất giúp du khách có những trải nghiệm tốt, an toàn khi đến đền Bà Chúa Kho", đại diện Ban Quản lý đền Bà Chúa Kho cho biết thêm.

Trong những ngày đầu năm, đền Bà Chúa Kho đón hàng nghìn lượt khách mỗi ngày ĐÌNH HUY

Khu vực bên trong sân chật kín người đi lễ NGUYÊN QUANG

Những mâm vàng mã "khủng" được người dân mang đến để "vay tiền", xin lộc NGUYÊN QUANG

Người dân đến làm lễ "vay tiền" ở đền Bà Chúa Kho chủ yếu là những người kinh doanh, buôn bán NGUYÊN QUANG

Lễ vật tiền vàng, cây lộc, cây tài... được người dân chuẩn bị sẵn mang đến dâng Bà Chúa Kho với mong muốn cầu cho việc làm ăn thuận lợi NGUYÊN QUANG

Khu vực bãi xe luôn trong tình trạng đông đúc NGUYÊN QUANG