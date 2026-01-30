Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Đen: 'Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng'

Hải Duy
Hải Duy
30/01/2026 08:00 GMT+7

Đúng dịp tết đến xuân về, Đen tiếp tục 'truyền thống' phát hành sản phẩm âm nhạc về gia đình với MV 'Việc lớn' vào tối 29.1, nhưng lần này, nam rapper chọn khai thác hình tượng người cha, đề tài ít được anh đề cập trước đó.

Đen: 'Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng' - Ảnh 1.

Trong MV Việc lớn, Đen tiếp tục đóng vai trò là người dẫn chuyện

Ảnh: NVCC

Không tô hồng vai trò người cha, Đen tiếp cận đề tài bằng lối kể chuyện mộc mạc, chân thật. Việc lớn được xây dựng theo ba phần, phản ánh hành trình chuyển biến nội tâm của một người đàn ông từ khi lập gia đình đến lúc làm cha. Theo đó, hình ảnh "lao vào đời để kiếm cơm" không còn là mưu sinh cho riêng mình mà gắn với trách nhiệm "mang cơm về cho lũ trẻ". Những ước mơ cá nhân dần nhường chỗ cho mong muốn rất đời, đó chính là con được ăn no, ngủ yên, lớn lên trong bình an.

Không lãng mạn hóa việc làm cha, nam rapper thẳng thắn khẳng định: "Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng". Trong các câu rap, Đen đưa ra những ví von thú vị, miêu tả "cuộc chiến không có vũ khí, không có binh chủng" của người cha với chính mình để từ bỏ những thói quen cũ, chuyển từ người con trai "trước đây việc lớn là lo cho mình" sang người trụ cột gia đình "bây giờ việc lớn là lo cho tụi nhỏ". Từ ký ức tuổi thơ nhiều thiếu thốn, người cha không muốn con phải trải qua hoàn cảnh tương tự, cũng hết lòng dạy dỗ để con lớn lên sẽ không lặp lại những sai lầm tuổi trẻ của mình.

Tuy có gian nan vất vả, nhưng Đen đã thay bậc làm cha mẹ nói lên niềm tự hào khi có con: "Sự sống này là điều kỳ diệu nhất thế gian, con đến đây, ta được ban niềm vinh dự". Việc lớn vì thế không chỉ là một ca khúc, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm, yêu thương và những điều bình dị nhưng vô giá trong đời sống gia đình Việt.

Đen: 'Buổi đầu tập làm cha, khó kinh khủng' - Ảnh 2.

Với MV tết 2026, Đen không chỉ mang đến sản phẩm âm nhạc mang tính thời điểm, mà còn tạo ra câu chuyện có khả năng ở lại lâu hơn trong lòng khán giả - câu chuyện về gia đình, về trách nhiệm, về tình yêu không cần phải nói thành lời

Ảnh: NVCC

Đặt trong bối cảnh những năm gần đây, khi nhiều gia đình phải đối mặt với áp lực kinh tế và những biến động khó lường, thông điệp của MV càng trở nên rõ ràng. Có những năm, Tết không còn nhẹ nhõm. Nhưng chính trong những năm tháng khó khăn ấy, những nỗ lực thầm lặng lại trở thành nền tảng cho mọi khởi đầu mới. MV tết Việc lớn cũng đánh dấu sự hợp tác lần đầu giữa Đen và PNJ, ghi nhận những cố gắng đang diễn ra mỗi ngày trong rất nhiều gia đình Việt. Trong khoảnh khắc đoàn viên, mỗi người nhận ra: niềm vui của mình đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy con trẻ hạnh phúc. Và để có được niềm vui ấy, là cả năm dài nỗ lực - những nỗ lực "quý như vàng" của các bậc làm cha mẹ.

Ngay khi ra mắt, MV đã nhận được những phản hồi vô cùng tích cực, thu hút hàng ngàn bình luận sau vài tiếng phát hành cùng hàng trăm ngàn lượt xem. "Xúc động quá, gần 10 giờ đêm sau khi tăng ca về nhà, nhìn thấy con cái vui vẻ, mạnh khỏe tự nhiên thấy bớt nhọc nhằn, bớt mệt mỏi, có thêm động lực yêu con, yêu gia đình hơn, cảm ơn Đen thật nhiều", "Nghe nhạc Đen từ 2014 giờ con mình đã được 6 tuổi. Mỗi bài nhạc của Đen như một hành trình cảm xúc của chính mình vậy", "Tôi chưa từng rơi nước mắt khi nghe bất kỳ bài hát nào, vậy mà âm nhạc của Đen lại khiến tôi nức nở. Thật lòng, cảm ơn Đen rất nhiều"... là những bình luận gây chú ý trên YouTube đạt hơn 5 triệu subscribers (người theo dõi và nhấn đăng ký kênh) của nam ca sĩ.

