Giải trí Đời nghệ sĩ

Nam ca sĩ từng kết hợp với Đen Vâu trong MV 'Luôn yêu đời' giờ ra sao?

Hải Duy
Hải Duy
27/01/2026 15:00 GMT+7

Sau 'cơn sốt' từ màn kết hợp của Cheng cùng Đen Vâu trong MV 'Luôn yêu đời', mới đây, giọng ca 9X tiếp tục gây chú ý khi ra mắt 'Chồng ải chồng ai' kết hợp giữa hip hop hiện đại và nhạc cụ dân tộc Việt Nam, mang đậm màu sắc âm nhạc dân gian vùng Tây Bắc.

Cheng và Đen Vâu: Đời nghệ sĩ qua những bản hợp tác âm nhạc nổi bật - Ảnh 1.

Cheng "gia nhập" đường đua âm nhạc 2026 với MV Chồng ải chồng ai

ẢNH: NVCC

Mới đây, Cheng chính thức giới thiệu MV Chồng ải chồng ai, đánh dấu sản phẩm âm nhạc mới nhất sau chuỗi dự án tạo được dấu ấn cá nhân. Ca khúc được xem là bước khởi đầu cho hành trình âm nhạc năm 2026 của nam ca sĩ, tiếp tục trung thành với định hướng khai thác chất liệu văn hóa truyền thống trong hình thức thể hiện hiện đại.

MV được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên, đời sống và không khí lễ hội của vùng Tây Bắc. Ca khúc thuộc thể loại melodic rap, trong đó phần giai điệu và cấu trúc được xây dựng dựa trên âm hưởng làn điệu dân ca dân tộc Thái, tạo nên sự giao thoa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Phần hòa âm phối khí mang màu sắc hip hop đương đại, kết hợp cùng các nhạc cụ dân tộc như bộ gõ, khèn, sáo. Đáng chú ý, sáo mèo được sử dụng làm nhạc cụ chủ đạo, góp phần tạo nên không gian âm nhạc mộc mạc, phóng khoáng và đậm bản sắc vùng miền.

Cheng và Đen Vâu: Đời nghệ sĩ qua những bản hợp tác âm nhạc nổi bật - Ảnh 2.
Cheng và Đen Vâu: Đời nghệ sĩ qua những bản hợp tác âm nhạc nổi bật - Ảnh 3.

MV kết hợp giữa hip hop hiện đại và nhạc cụ dân tộc Việt Nam, mang đậm màu sắc âm nhạc dân gian vùng Tây Bắc

ẢNH: NVCC

Đảm nhận nhiều vai trò trong các dự án âm nhạc

Trước đó, trong hai năm liên tiếp, Cheng ghi dấu ấn với "combo" ca khúc tết được khán giả đón nhận tích cực. Năm 2025, anh kết hợp cùng Han Sara trong Zung zăng zung zẻ, ca khúc nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng số nhờ giai điệu tươi vui và màu sắc dân gian được xử lý trẻ trung.

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ, Cheng còn tham gia nhiều dự án âm nhạc ở vị trí sáng tạo. Anh từng đảm nhận phần giai điệu và đoạn hook cho ca khúc Luôn yêu đời, tạo "cơn sốt" khi kết hợp cùng rapper Đen Vâu. Hiện, MV này đã thu hút hơn 16 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Bên cạnh đó, giọng ca 31 tuổi còn giữ vai trò giám đốc âm nhạc trong mini concert Unfrozen của Han Sara, cho thấy khả năng làm việc đa dạng trong lĩnh vực sản xuất và sáng tạo âm nhạc.

Cheng và Đen Vâu: Đời nghệ sĩ qua những bản hợp tác âm nhạc nổi bật - Ảnh 4.

Sau “cơn sốt” từ màn kết hợp cùng Đen Vâu trong MV Luôn yêu đời và nhiều dự án hợp tác với các ca sĩ tên tuổi, Cheng dần khẳng định dấu ấn cá nhân trong lòng công chúng

ẢNH: NVCC

Cheng tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình có ba mẹ làm nghề may, anh từng không nhận được sự ủng hộ khi quyết định theo đuổi con đường âm nhạc vì nỗi lo "vất vả mà không thành công". Tuy vậy, bằng niềm đam mê lớn, Cheng quyết định rời quê vào TP.HCM để theo đuổi giấc mơ, tự hứa sẽ có ngày khiến gia đình tự hào. Sau hành trình chinh phục đam mê, giọng ca 9X dần tạo được dấu ấn cá nhân và được khán giả biết đến khi tham gia chương trình Big Song Big Deal. Tính đến nay, Cheng đã là tác giả của hơn 30 ca khúc, đồng thời tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

Đen Vâu Cheng MV Chồng ải chồng ai hip hop sản phẩm âm nhạc
