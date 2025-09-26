Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 126: Bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở Tây Bắc
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 126: Bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở Tây Bắc

TT Phát triển Nội dung số
26/09/2025 19:55 GMT+7

Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu nhờ đi theo bố mẹ làm miến mà chị học được bí kíp, kỹ năng làm miến dong của gia đình. Say mê tìm hiểu và không ngừng nỗ lực, chị Hà đã tạo ra được loại miến dong đặc sắc, giữ được độ dai, giòn, vị thơm đặc trưng, ninh không bở và để lâu không thiu.

Sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, từ tấm bé, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu đã theo bố mẹ lên nương trồng cây dong giềng để làm miến. Nhờ vậy mà chị Hà đam mê nghề làm miến lúc nào không hay. Với chị, việc trồng dong, xay bột, làm miến như là một cái nghiệp đã thấm vào máu. Các anh chị lần lượt đi học rồi đi làm xa hết, là con út nên chị Hà tình nguyện ở nhà để gần bố mẹ và thừa hưởng bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong. Say mê học hỏi và đau đáu với công việc nên từ cách làm thủ công mỗi ngày vài ký miến dong thì giờ đây, nhà chị Hà đã chuyển sang ứng dụng máy móc vào sản xuất với sản lượng vài tạ mỗi ngày. 

Cùng sống xanh số 126: Khám phá bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở Tây Bắc- Ảnh 1.

Chị Thu Hà - người giữ bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở tỉnh Lai Châu.

Ảnh: Nhật Minh


