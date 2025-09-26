Cùng sống xanh số 126: Bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở Tây Bắc

Sinh ra trong một gia đình có đông anh chị em, từ tấm bé, chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu đã theo bố mẹ lên nương trồng cây dong giềng để làm miến. Nhờ vậy mà chị Hà đam mê nghề làm miến lúc nào không hay. Với chị, việc trồng dong, xay bột, làm miến như là một cái nghiệp đã thấm vào máu. Các anh chị lần lượt đi học rồi đi làm xa hết, là con út nên chị Hà tình nguyện ở nhà để gần bố mẹ và thừa hưởng bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong. Say mê học hỏi và đau đáu với công việc nên từ cách làm thủ công mỗi ngày vài ký miến dong thì giờ đây, nhà chị Hà đã chuyển sang ứng dụng máy móc vào sản xuất với sản lượng vài tạ mỗi ngày.

Chị Thu Hà - người giữ bí kíp gia truyền trong nghề làm miến dong ở tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nhật Minh



