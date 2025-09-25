Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Điện mặt trời mái nhà tại DUYTAN Recycling - Bước tiến xanh hóa sản xuất

Khánh Quỳnh
Khánh Quỳnh
25/09/2025 17:23 GMT+7

Ngày 16.9 vừa qua, Công ty Cổ phần Nhựa Tái Chế Duy Tân (DUYTAN Recycling) đã chính thức khởi công dự án hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3.855 kWp với đối tác đồng hành là Công ty Cổ phần Năng lượng TTC (TTC Energy). Đây là bước đi tiếp nối trong chiến lược phát triển bền vững, gắn sản xuất với trách nhiệm bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của doanh nghiệp.

Điện mặt trời mái nhà tại DUYTAN Recycling - Bước tiến xanh hóa sản xuất- Ảnh 1.

Lễ khởi công hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 3.855 kWp tại nhà máy DUYTAN Recycling,do TTC Energy làm Tổng thầu EPC

Khi đi vào hoạt động, hệ thống có thể cung cấp tối đa 5,19 triệu kWh điện mỗi năm, giảm phát thải trên 3.400 tấn CO₂. Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, dự án còn khẳng định quyết tâm của DUYTAN Recycling trong việc hiện thực hóa các tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), góp phần xây dựng ngành công nghiệp nhựa tái chế bền vững tại Việt Nam.

Đáng chú ý, việc đầu tư hệ thống năng lượng sạch còn giúp DUYTAN Recycling đáp ứng các tiêu chuẩn "chuỗi cung ứng xanh" đang ngày càng được yêu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ và Châu Âu. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh quan trọng, vừa nâng cao uy tín thương hiệu và tạo điều kiện mở rộng cơ hội thâm nhập sâu hơn vào thị trường toàn cầu.

Đại diện DUYTAN Recycling, Ông Đái Trung Quân - Giám đốc Kỹ thuật cho biết: "Trong bối cảnh ngành nhựa tái chế Việt Nam đang chịu mức thuế đối ứng cao từ thị trường Hoa Kỳ, doanh nghiệp buộc phải tìm ra giải pháp để duy trì sức cạnh tranh. Việc đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà là bước đi quan trọng, ổn định nguồn năng lượng và nâng cao uy tín với các đối tác quốc tế. Dự án này là minh chứng rõ ràng cho cam kết mạnh mẽ của DUYTAN Recycling đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".

Điện mặt trời mái nhà tại DUYTAN Recycling - Bước tiến xanh hóa sản xuất- Ảnh 2.

Ông Đái Trung Quân - Giám đốc Kỹ Thuật DUYTAN Recycling phát biểu trong buổi lễ khởi công

Ở dự án này, TTC Energy được tin tưởng lựa chọn làm Tổng thầu EPC. Sự hợp tác thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với chất lượng và giải pháp mà TTC Energy mang lại, đồng thời cho thấy tầm nhìn chiến lược của DUYTAN Recycling trong việc hợp tác cùng những đối tác có năng lực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, đại diện TTC Energy, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng DUYTAN Recycling trong hành trình phát triển năng lượng xanh. Với vai trò tổng thầu EPC, TTC Energy cam kết huy động tối đa nguồn lực và công nghệ hiện đại, đảm bảo thi công an toàn - đúng tiến độ - đạt chất lượng cao nhất để mang đến một hệ thống vận hành hiệu quả, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất của chủ đầu tư".

Điện mặt trời mái nhà tại DUYTAN Recycling - Bước tiến xanh hóa sản xuất- Ảnh 3.

Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT TTC Energy phát biểu trong buổi lễ khởi công

Sự kiện khởi công dự án điện mặt trời mái nhà tại DUYTAN Recycling là bước đi quan trọng, vừa giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức trong xuất khẩu, vừa khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhựa tái chế Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là minh chứng rõ ràng cho giá trị hợp tác bền vững giữa DUYTAN Recycling và TTC Energy, hướng tới mục tiêu phát triển xanh, gắn kết dài lâu và hội nhập sâu rộng với thị trường quốc tế.

