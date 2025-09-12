Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 124: Bị mắng là điên, cô gái Dao kiên trì mở cơ sở tắm lá thuốc nổi tiếng ở Sìn Hồ
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 124: Bị mắng là điên, cô gái Dao kiên trì mở cơ sở tắm lá thuốc nổi tiếng ở Sìn Hồ

Minh Thùy - Công Tuấn - Đoàn Linh
12/09/2025 19:00 GMT+7

Việc nấu lá thuốc tắm thì nhà người Dao nào cũng biết làm và tự nấu khi cần, thế nên khi chị Triệu Thị Thanh, ở xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu mở dịch vụ tắm lá thuốc liền bị cho là "điên". Vượt qua những định kiến tại địa phương, chị Thanh kiên trì với con đường chăm sóc sức khỏe du khách đến Sìn Hồ suốt 5 năm qua và đã trở thành điểm hẹn của du khách trong và ngoài nước khi đến Sìn Hồ.

Chị Triệu Thị Thanh, lớn lên ở Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, đã quyết tâm mang kiến thức quý giá về cây thuốc bản địa của người Dao đến với cộng đồng. Qua phương pháp tắm truyền thống, chị muốn lan tỏa giải pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Cùng Sống Xanh 124 với câu chuyện chị Thanh không chỉ bảo tồn văn hóa mà còn phát huy giá trị sức khỏe bền vững cho mọi người.


Cùng sống xanh số 124: Bị mắng là điên, cô gái Dao - Ảnh 1.

Biển mây bồng bềnh ôm lấy núi rừng Sìn Hồ, Lai Châu.

Ảnh: Nhật Minh


Chị Thanh nói: "Mình thì cũng được đi học rồi được đi làm, tiếp xúc xã hội một chút. Sau khi đi ra nhiều nơi và mình quay về quê hương của mình thì mình muốn góp chút sức lực nhỏ bé của mình. Góp phần thay đổi diện mạo của địa phương...".

Cùng sống xanh số 124: Bị mắng là điên, cô gái Dao - Ảnh 2.

Chị Thanh cùng con nhỏ tỉ mỉ chọn và sơ chế lá thuốc rừng để chuẩn bị cho dịch vụ tắm lá truyền thống.

Ảnh: Nhật Minh

"Mẩy Thanh lúc đó thì như kiểu là con điên của xã hội đấy chị. Hai năm đầu tiên khi mở ra thì lại dính Covid-19. Rồi sau đó thì mình lại củng cố bằng cách là mình tương tác trên mạng xã hội nhiều hơn để đăng bài truyền thông. Sau khi hết mùa Covid thì chính thức phát triển được chắc khoảng 3 năm nay thôi. Cũng may mắn là được mọi người yêu mến...", Thanh mỉm cười hạnh phúc.

Khám phá thêm chủ đề

Cùng sống xanh IMO vi sinh bản địa lá thuốc người dao lá tắm người dao Sìn Hồ tắm lá thuốc chăm sóc sức khỏe chủ động
