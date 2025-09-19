Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 125: Khi sơn nữ bỏ chăm chè bằng hóa chất sang dùng giải pháp 7 không
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 125: Khi sơn nữ bỏ chăm chè bằng hóa chất sang dùng giải pháp 7 không

+1
Công Việt - Đoàn Linh - Công Tuấn và 1 người khác
19/09/2025 17:49 GMT+7

Chị Vi Thị Phương ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển sang chăm chè bằng giải pháp vi sinh bản địa với tiêu chí 7 không. Những tưởng sản lượng sẽ kém đi nhưng kết quả bất ngờ khi chị thu hái được gấp 3 lần cách làm truyền thống và chất lượng chè lại tốt cho sức khỏe người dùng.

Chị Vi Thị Phương ở xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên vui mừng khi khu vườn chè của gia đình đã đạt kết quả khả quan nhờ vào sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia về trồng và chăm sóc chè theo giải pháp vi sinh bản địa. Sau ba năm canh tác bằng hóa chất, chị đã nhận ra tầm quan trọng của việc sống xanh. Cùng sống xanh không chỉ bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần bảo vệ môi trường, cùng nhau hướng đến một tương lai bền vững.

Cùng sống xanh số 125: Khi sơn nữ bỏ chăm chè bằng hóa chất sang dùng giải pháp 7 không- Ảnh 1.

Những người hái chè làm việc dưới bóng ô, bảo vệ sức khỏe và chất lượng búp chè

Ảnh: Nhật Minh

Rồi nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, chị Phương được chuyên gia hướng dẫn cách làm vi sinh, tận dụng tài nguyên bản địa với tiêu chí 7 không. Những tưởng sản lượng sẽ kém đi nhưng kết quả bất ngờ khi chị thu hái được gấp 3 lần cách làm truyền thống và chất lượng chè lại tốt cho sức khỏe người dùng.

Cùng sống xanh số 125: Khi sơn nữ bỏ chăm chè bằng hóa chất sang dùng giải pháp 7 không- Ảnh 2.

Hai nông dân chăm sóc chè giữa nương xanh, áp dụng phương pháp hữu cơ

Ảnh: Nhật Minh

Tiếp đoàn chuyên gia đến thăm vườn chị Phương hồ hởi khoe: "Chè 7 không là mình chăm sóc hữu cơ 100% hoàn toàn sạch, không phân bón hóa học, không thuốc tạo màu, tạo mùi, không hương liệu, không chất bảo quản, không kích tăng trưởng".

Cùng sống xanh số 125: Khi sơn nữ bỏ chăm chè bằng hóa chất sang dùng giải pháp 7 không- Ảnh 3.

Chị em nông dân cùng chuyên gia hái chè sạch tại nương chè Quang Sơn, Thái Nguyên

Ảnh: Nhật Minh

 

Khám phá thêm chủ đề

