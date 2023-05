Đến Đà Nẵng móc cốp xe trộm cắp iPhone của người tắm biển

Sáng 1.5, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Nguyễn Vương Hùng (35 tuổi, ngụ H.Gia Lâm, TP.Hà Nội, tạm trú tại đường Minh Mạng, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để mở rộng điều tra các vụ trộm cắp tài sản.



Trước đó, lúc 17 giờ ngày 24.4, chị N.T.M.H (44 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chạy xe máy đến lối xuống biển giữa 2 khu resort. Chị H. để xe ở khu vực cuối đường Hồ Xuân Hương (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), cất điện thoại di động hiệu iPhone 13 Pro Max trong cốp xe rồi xuống biển chơi. Đến 19 giờ cùng ngày, chị H. lên lấy xe ra về thì phát hiện mất điện thoại.

Lực lượng công an đấu tranh với Nguyễn Vương Hùng NGUYỄN TÚ

Chị H. liền đến Công an P.Khuê Mỹ trình báo. Công an phường đã xác minh, truy xét, đến chiều ngày 28.4 làm rõ và bắt giữ được Nguyễn Vương Hùng. Tại cơ quan công an, ban đầu Hùng ngoan cố, quanh co chối tội, cho rằng là người ngoài tỉnh, đến thành phố làm ăn và tham quan.

Giải thích việc xuất hiện ở khu vực biển Đà Nẵng trong thời gian nghi vấn, Hùng cho rằng mình là khách tắm biển, không liên quan đến trộm cắp. Qua đấu tranh, Hùng thừa nhận đã móc cốp xe máy của chị H. để trộm cắp điện thoại iPhone 13 Pro Max, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Nghi vấn Hùng còn gây ra nhiều vụ trộm cắp tương tự với ngón nghề phá khóa, móc cốp xe máy, công an quận tiếp tục mở rộng điều tra.

Đến nay, Công an Q.Ngũ Hành Sơn làm rõ thêm Hùng còn ra tay trót lọt một vụ trộm cắp iPhone 7 Plus vào ngày 17.4 tại khu vực biển Đà Nẵng. Thủ đoạn của Hùng là theo dõi những người để tài sản trong cốp xe máy xuống tắm biển rồi trộm.