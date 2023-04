Băng trộm phá cửa ô tô trộm cắp dây chuyền vàng trị giá hơn 700 triệu đồng

Ngày 30.4, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm phá cửa ô tô, trộm cắp dây chuyền vàng trị giá hơn 700 triệu đồng.



Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng bắt tạm giam 3 bị can gồm: Lê Quốc Huy (ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà), Võ Văn Tùng (cùng 16 tuổi, ngụ P.Tam Thuận) và Nguyễn Thành Đạt (15 tuổi, ngụ P.Chính Gián, cùng Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

3 bị can bị khởi tố, tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản NGUYỄN TÚ

Trước đó, sáng 23.4, Công an Q.Cẩm Lệ nhận được tin báo từ anh N.Đ.Q (29 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) về việc ô tô bán tải của anh bị phá cửa, trộm cắp một sợi dây chuyền vàng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Công an Q.Cẩm Lệ phân công Đội Cảnh sát hình sự của đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng truy xét, bắt được Lê Quốc Huy, Nguyễn Thành Đạt và Võ Văn Tùng.

Theo khai nhận, để có tiền tiêu xài, Huy, Đạt và Tùng bàn bạc đi tìm ô tô đậu đỗ ngoài đường nơi vắng vẻ, để phá cửa, trộm cắp tài sản trong xe.

Khoảng 1 giờ sáng 23.4, Tùng điều khiển xe máy BS 43E1 - 529.52 chở Huy và Đạt đi gây án. Đến đường Nguyễn Trung Ngạn (P.Khuê Trung), cả nhóm phát hiện ô tô bán tải của anh Q. không người trông coi.

Huy cảnh giới, còn Đạt và Tùng lại gần xe phá cửa, lục tìm tài sản, phát hiện trong hộc chứa đồ trước xe có một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình tượng Phật bằng gỗ quý, bọc vàng nên trộm cắp. Tùng lấy 40.000 đồng ở bên hông cửa xe.

Các bị can dùng tiền từ bán vàng lấy trộm để mua 3 xe máy NGUYỄN TÚ

Tiếp đó, cả nhóm đi tìm thêm ô tô để trộm cắp nhưng không lấy được tài sản nên về nhà ngủ.



Khoảng 14 giờ cùng ngày, Huy chở Đạt, Tùng mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương (Q.Thanh Khê). Chủ tiệm vàng đồng ý mua dây chuyền kèm khung bọc mặt dây chuyền với giá hơn 403 triệu đồng và trả lại mặt Phật bằng gỗ quý cho Huy.

Cả ba dùng hơn 75,5 triệu đồng trong số tiền trên mua lại 3 chiếc lắc tay bằng vàng, Đạt và Tùng còn mua thêm 2 sợi dây chuyền vàng.

Số tiền còn lại (hơn 328 triệu đồng), Huy được chia 80 triệu đồng, còn lại Đạt và Tùng giữ.

Huy mua thêm một xe máy Honda Air Blade hết 62 triệu đồng. Đạt và Tùng mua 2 xe máy Honda Air Blade hết 74,5 triệu đồng và 2 điện thoại iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus hết 52 triệu đồng. Số tiền còn dư, Đạt và Tùng giữ để tiêu xài cá nhân.

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, tại thời điểm phạm tội, 3 bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Trước đó, năm 2022, Đạt và Tùng đã từng trộm cắp, bị Công an Q.Hải Châu xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.